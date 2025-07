Quique Matilla: «En el bar Morgan me entra la nostalgia porque me transporta a 20 años atrás»

El humorista Quique Matilla lleva casi 20 años viviendo fuera de su tierra natal. Visita Valladolid menos de lo que le gustaría, y una de esas ocasiones es septiembre, ya que un año más actuará en el espectáculo cómico 'Lo de ferias' junto otros compañeros de profesión también vallisoletanos como J. J. Vaquero, Álex Clavero, Fran el Chavo y Roberto Chapu. Reconoce que cuando viene encuentra muchos bares que conocía ya cerrados. Por eso, su preferido es uno de los más longevos de la ciudad, con 36 años a sus espaldas junto a la iglesia de Santa María de La Antigua. Se trata del Morgan, un polifacético punto de encuentro tanto para tomar un café como para disfrutar de una cerveza de importación, ya sea por la tarde, por la noche o de madrugada.

Quique Matilla, sentado junto a la barra del Bar Morgan. En las siguientes imágenes, una exposición de las muchas que acoge el bar de artistas locales, y un vaso y botellín de Kwak, cerveza que el humorista probó por primera vez en el Morgan.

«Venía muchísimo al Morgan cuando todavía vivía en Valladolid, era el comodín. Daba igual el tipo de amigos con los que quedara, era un sitio común para disfrutar de buena música y buena cervecita. Porque yo soy muy cervecero. Mis favoritas eran las de trigo: Paulaner, Franziskaner... aquí probé por primera vez la Kwak», recuerda. Años más tarde, redescubrió el Morgan el día después de una actuación en la ciudad con unos amigos. «Estuvimos en la terraza contando batallitas de la juventud. Nos pusimos a contar historias y viajamos 20 años atrás, solteros y sin hijos, se nos fueron hasta las canas. Aquí me entra la nostalgia porque me transporta a una época que ya no existe», confiesa con tono agridulce.

Otro de los bares que más ha pisado en Valladolid Quique Matilla es el El Rincón del Erizo, regentado por su compañero J. J. Vaquero en el barrio de Parquesol durante 16 años en Parquesol. Este lugar, que cerró hace ya casi dos años, acogió actuaciones de los mejores humoristas del país y ahora se ha convertido en el escenario protagonista de la película 'Sujétame el cubata', que cuenta la vida de Vaquero con una mezcla de ficción y realidad. «Cuando actuábamos allí solíamos quedarnos a rematar la noche. Y otras veces íbamos en busca de intimidad, porque Vaquero y Clavero son muy conocidos. Hemos pasado muchas horas. Para nosotros ha sido un bar mítico, porque ya se hacía comedia allí antes de que fuera el Rincón del Erizo, cuando era el Sun Park Tavern. Todos pensábamos que era un nombre coreano hasta que caímos, en que 'Sun Park' era 'Parquesol', un juego de palabras», explica entre risas.

Quique Matilla aprecia mucho un buen lechazo asado y uno de los lugares donde más lo ha disfrutado es el Mesón Casa Pedro, en Herrera de Duero. «Me casé en Asturias pero coincidió que el cocinero de nuestra boda había ganado un concurso de cocina con un plato de lechazo, una especie de timbal con el lechazo. Lo escogimos para el menú y a la gente le encantó, pero al día siguiente el cocinero me confesó que estaba muy nervioso porque era la primera vez que lo preparaba para vallisoletanos, porque más de la mitad de los invitados venían de Valladolid. Pero triunfó, a la gente le encantó», recalca.

Su ruta también pasa por La Mejillonera y Los Zagales, donde se inclina por el 'tigretostón'. «Me encanta por los detalles y el papel, que parece un tigretón, y el sabor que no te esperabas, es un ideón, muy currado». Y continúa por el barrio de La Rondilla, donde alguna vez se ha ido de tapas con su compañero Fran el Chavo. De aquí destaca los bares especializados en ojera, como La Orensana. «De pequeño era un asqueroso comiendo pero a partir de los quince empecé a probar de todo y ahora me puedes echar lo que sea: oreja, lengua... me gusta todo. El Chavo también tiene buen saque, anda que no me he hecho kilómetros con él por La Rondilla...», asegura.

De su juventud en Valladolid, recuerda salir por la calle Paraíso y, especialmente, La Chupitería y El Suco. También Vinos Merino, y dos locales que estaban adosados al lateral de la Catedral y se derribaron en 2005: la Sidrería Paca y la Hamburguesería Vavi. «Cuando estaba de cerveceo y me entraba la gula iba al Vavi. Y solía ir a la Sidrería Paca, porque antes de vivir en Asturias no sé por qué ya me tiraba bastante aquello de escanciar sidra, quizá porque mi familia por parte de madre es de Cantabria», explica.

A Quique Matilla se le presenta un verano muy ocupado. Además de preparar el espectáculo 'Lo de ferias', trabaja varios fines de semana al mes en el Club de la Comedia en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, escenario donde se graba el programa de televisión La Revuelta. Lo compagina con un trabajo de guion y locución junto a Fran el Chavo en 'Lo más Ridículo' del canal Comedy Central y un nuevo proyecto de guion para un programa de verano de TVE. «Me he despedido de mi mujer y mis hijos hasta mediados de septiembre», bromea.

