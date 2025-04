¿Cuánto recuerdas de los bares desaparecidos de Valladolid?

Rebeca Alonso Valladolid Miércoles, 2 de abril 2025, 07:00 Comenta Compartir

Decíamos en el anterior quiz que en Valladolid capital hay nada menos que 2089 bares. Pero hoy no nos vamos a fijar en los que están, sino en los que ya se fueron. En los locales donde vallisoletanos de las generaciones 'baby boom', 'X' e incluso en algunos casos 'Milennial' han vivido momentos inolvidables. Por supuesto que los pucelanos de la generación 'Z' también están invitados a responder a las preguntas de este test, aunque es muy probable que no acierten ninguna. Siempre se lo pueden tomar como una lección de historia vallisoletana... de la que no se aprende en los libros. ¡Empezamos!



















1 de 10 ¿En qué año las máquinas derribaron los edificios de la Plaza de Portugalete que estaban adosados al lateral de la Catedral, como la sidrería Paca y la hamburguesería Vavi, para iniciar las obras del aparcamiento subterráneo? 1998 2001 2005 2009 2 de 10 ¿En qué año abrió sus puertas la discoteca Asklepios? 1993 1997 1999 2001 3 de 10 ¿Qué bar de la zona de San Miguel tenía un verdadero confesionario dentro? La Casa del Cura La Casa del Párroco El Convento La Catedral 4 de 10 ¿En qué barrio estaba el bar Santana, que contaba con bolera, una máquina jukebox para elegir canciones como la mítica 'La Lambada' y una pantalla grande para ver los vídeos musicales? La Victoria La Rondilla Delicias La Rubia 5 de 10 En el bar Yasta, ubicado en la esquina de la calle Peso con Viana (detrás de la Plaza Mayor), podías jugarte las copas los jueves (y si acertabas te salían gratis) con... Dados de póker Cartas de póker Cartas de baraja española Cara o cruz con una moneda 6 de 10 El bar Montesol, ubicado en la Plaza de la Universidad, fue derribado en el año 2002. ¿Cuánto cobraban allí por esa época por un botellín de cerveza? 50 pesetas 75 pesetas 100 pesetas 150 pesetas 7 de 10 ¿Cómo se llamaba la discoteca con pista circular presidida que frecuentaba Eli, un icono LGTBIQ+? Camarote Charlot Mambo Campus 8 de 10 ¿En qué calle estaba el bar VIPS, donde podías tomar un batido mientras echabas partidas de juegos de mesa? Regalado Fray Luis de León Santuario López Gómez 9 de 10 ¿Qué aperitivo daba el bar Su, junto a la antigua? Aceitunas Patatas fritas Cacahuetes Pipas 10 de 10 ¿Cómo se llamaba el bar de la Plaza de los Arces que estaba decorado con fotografías de deportistas vallisoletanos? La Brújula El Timón Sports Desván Compartir mi resultado ¿Cuánto recuerdas de los bares desaparecidos de Valladolid? WhatsApp

