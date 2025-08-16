Varios pueblos de Tierra de Campos procesionan a San Roque

Uno de los santos que tiene más celebraciones es San Roque, que, como voto de villa en la mayoría de la ocasiones, es gran protagonista ... de las fiestas de muchos pueblos de Tierra de Campos en el mes de agosto, como en Medina de Rioseco, donde tenía lugar el inicio de la celebración cuando los más de 30 hermanos que componen la cofradía de la localidad acompañaron al mayordomo de este año, Isidoro Margareto, desde su casa hasta la iglesia de Santiago, en la que tuvo lugar la misa, durante la que se llevó a cabo la bendición de los populares periquitos y tortas de San Roque. Más tarde, se celebró la procesión, que recorrió distintas calles antes de volver a la iglesia de Santiago. Como es costumbre, el mayordomo, que portó la vara de la cofradía, obsequió, tras la procesión, con una cena a los cofrades. El mayordomo manifestó su orgullo, a la vez que recordó que su pertenencia a la cofradía era por tradición familiar, siendo hijo y nieto de cofrades, los dos también Isidoro Margareto.

Valverde de Campos celebró su voto de villa de San Roque con la celebración de la misa y la procesión, además de otras actividades festivas como el recorrido de minibueyes, la comida popular, la fiesta de la espuma, el fotomatón espejo mágico y la actuación musical del grupo Al límite. Por su parte, Becilla de Valderaduey festejó también a San Roque, con misa y procesión, como voto de villa de la localidad en recuerdo de los lejanos tiempos en los que la intercesión del santo peregrino libró a los vecinos de la peste. En 2019, un grupo de amigos refundó la cofradía con la presencia de un hermano de la antigua cofradía. Entre aquellos nuevos cofrade se encontraba Mónica Moyano, que este año ha dado la función al ser la mayordoma portando la vara junto a la mayordoma entrante, María José González. A última hora de la tarde hubo una gran parrillada, a la que siguió la macrodiscoteca Shambala.

Villafrades de Campos volvió a celebrar, como voto de villa de la localidad, la festividad del santo con la solemnidad de los cofrades vistiendo elegantes capas en la procesión durante la que los niños de la asociación El Cordón danzaron algunos lazos en honor al santo. Este año, el honor de ser mayordomo ha recaído en Carlos Ramos. Como es tradicional la víspera tuvo lugar la hoguera, aunque de forma simbólica debido a la restricciones por el riesgo de incendios. Esta tradición de celebrar San Roque fue disuelta después de siglos en 1984, haciendo constar que en caso de encontrar nuevos hermanos había el compromiso de celebrar fiesta como voto de villa. La tradición fue recuperada en 2001 por un grupo de vecinos. La celebración de San Roque se enmarca dentro de las fiestas en honor a la patrona, la Virgen de Grijasalbas. Por la noche, se celebró una velada de canciones de siempre con Caño Dorado organizado por Pilar Borrego y un concierto de guitarra clásica a cargo de Amancio Álvarez. El pueblo se ha vuelto a adornar con bellas y coloridas mandalas de ganchillo realizadas de forma artesanal por un grupo de mujeres para las fiestas patronales.

En Castromonte, la misa dio lugar a la procesión en la que los cofrades portaron al santo hasta la ermita del Cristo, en cuyo interior se rezó un padrenuestro. Dentro de las fiestas de la Virgen y San Roque, por la tarde hubo un parque de hinchables y una actuación de música española, poniendo el mejor ambiente festivo por la noche el concierto de Los Pichas y la macrodiscoteca Selvática. Ceinos de Campos también festejó al santo peregrino con misa y procesión en una jornada festiva en la que también hubo vermú, merienda en el campo de fútbol, el concurso furor y la discomovida con Dj Iván con una sesión de bingo al descanso.