El mayordomo, Isidoro Margareto, con su sobrino Juan, abrió la procesión de Rioseco

El mayordomo, Isidoro Margareto, con su sobrino Juan, abrió la procesión de Rioseco

Varios pueblos de Tierra de Campos procesionan a San Roque

Rioseco, Valverde de Campos, Becilla de Valderaduey, Villafrades de Campos, Castromonte y Ceinos de Campos celebraron la festividad del santo peregrino

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:40

Uno de los santos que tiene más celebraciones es San Roque, que, como voto de villa en la mayoría de la ocasiones, es gran protagonista ... de las fiestas de muchos pueblos de Tierra de Campos en el mes de agosto, como en Medina de Rioseco, donde tenía lugar el inicio de la celebración cuando los más de 30 hermanos que componen la cofradía de la localidad acompañaron al mayordomo de este año, Isidoro Margareto, desde su casa hasta la iglesia de Santiago, en la que tuvo lugar la misa, durante la que se llevó a cabo la bendición de los populares periquitos y tortas de San Roque. Más tarde, se celebró la procesión, que recorrió distintas calles antes de volver a la iglesia de Santiago. Como es costumbre, el mayordomo, que portó la vara de la cofradía, obsequió, tras la procesión, con una cena a los cofrades. El mayordomo manifestó su orgullo, a la vez que recordó que su pertenencia a la cofradía era por tradición familiar, siendo hijo y nieto de cofrades, los dos también Isidoro Margareto.

