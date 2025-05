Ilusión, compromiso y fe en un futuro posible para Villafrades de Campos

Alfonso Gordaliza, alcalde: Una apuesta por el futuro

Alfonso Gordaliza.

Como alcalde de Villafrades de Campos durante siete legislaturas consecutivas, he tenido el privilegio de asistir a una evolución notable de nuestro municipio en servicios e infraestructuras. Sin embargo, esta mejora ha ocurrido en paralelo a una realidad que nos golpea con fuerza: la despoblación. Aunque contemos con mejores servicios que nunca, cada vez somos menos los que vivimos aquí a diario. Desde el Ayuntamiento trabajamos con constancia para que nada falte: hemos mejorado el abastecimiento de agua y la recogida de residuos, renovado el alumbrado, acondicionado calles, parques y locales de ocio, e impulsado la conectividad digital. Contamos con un consultorio médico y el transporte escolar está garantizado. No queremos que la falta de servicios sea nunca una excusa para no elegir Villafrades como lugar de vida. En los últimos años, hemos apostado también por revitalizar el municipio desde el punto de vista económico y social. El Plan de Regadío ha transformado nuestro campo, abriendo nuevas oportunidades para los agricultores. Aunque hemos perdido una actividad histórica como la ganadería ovina, no renunciamos a recuperarla porque forma parte de nuestra identidad. Como alternativa, el sector porcino permite sostener a varias familias. Además, apostamos por el ocio y el bienestar. Estamos construyendo una pista de pádel y seguimos mejorando cada año el centro de mayores El Sindicato, que es el corazón de nuestra vida social. También trabajamos en la depuración de aguas, porque el compromiso ambiental es irrenunciable. Seguiremos luchando por un pueblo vivo, acogedor y con futuro, y animamos a quienes nos visitan a formar parte activa de esta comunidad que resiste con dignidad y esperanza.