Valverde de Campos inicia las fiestas de San Roque al son de los Electromotores

Valverde de Campos ya vive la cita más importante de su verano con la celebración de sus fiestas populares en honor a San Roque, ... que, como voto de villa, arrancaron este jueves con el chupinazo que, a media mañana, fue lanzado desde el balcón del Ayuntamiento, dando paso al mejor ambiente festivo que puso la Electrocharangas Electromotores, una vez más con los mejores temas del pop y rock nacional interpretados de una forma muy fresca y novedosa. Al mediodía tenía lugar una comida popular con un sabroso menú de tortilla de patata, hojaldres rellenos, ibéricos, chorizo frito, gambas rebozadas, canapés de langostinos y escabeche y pasteles. La tarde fue para los más pequeños con hinchables, castillos y toboganes, llegando a la noche con la actuación de El Canto del Bobo y una discomovida con karaoke.

En el programa de las fiestas, el alcalde, José Ignacio del Campo, destacó que este año se celebrarán las fiestas con más alegría, si cabe, «gracias a la excelente cosecha recogida», alentando a vivirlas desde «el respeto, la concordia y la fraternidad», para que «sirvan para el disfrute de todos». Además señaló que «no necesitamos creernos el segundo Madrid, ni tampoco serlo, simplemente ser quienes somos: valverdinos, y punto».

El programa de este viernes se iniciará con un pasacalles, al que seguirá la misa en honor a la Virgen de la Asunción. Una gran paella popular dará paso por la tarde a la carrera de cintas y a las risas con la actuación de JJ Vaquero, llegando al fin de la jornada con la actuación musical de Nunca Jamás con un viaje musical a los años 80 con lo grandes himnos de la movida madrileña.

El sábado la localidad vivirá el día más importante de las fiestas con la celebración de la festividad de San Roque, con misa y procesión, además de otras actividades festivas como el recorrido de minibueyes, la comida popular, la fiesta de la espuma, el fotomatón espejo mágico y la actuación musical del grupo Al límite. El domingo se llegará al fin de las fiestas con la actuación musical de mariachi México en el corazón, parrillada, hinchables de agua y la actuación de Los Pichas.