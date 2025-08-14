El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Localizados los tres ganaderos desaparecidos en Boca de Huérgano, León
Las músicas de la Electrocharanga Electromotores pusieron el mejor ambiente festivo El Norte

Valverde de Campos inicia las fiestas de San Roque al son de los Electromotores

La localidad renueva un año más el voto de villa en honor al santo peregrino con un programa festivo que se prolongará hasta el domingo

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 19:42

Valverde de Campos ya vive la cita más importante de su verano con la celebración de sus fiestas populares en honor a San Roque, ... que, como voto de villa, arrancaron este jueves con el chupinazo que, a media mañana, fue lanzado desde el balcón del Ayuntamiento, dando paso al mejor ambiente festivo que puso la Electrocharangas Electromotores, una vez más con los mejores temas del pop y rock nacional interpretados de una forma muy fresca y novedosa. Al mediodía tenía lugar una comida popular con un sabroso menú de tortilla de patata, hojaldres rellenos, ibéricos, chorizo frito, gambas rebozadas, canapés de langostinos y escabeche y pasteles. La tarde fue para los más pequeños con hinchables, castillos y toboganes, llegando a la noche con la actuación de El Canto del Bobo y una discomovida con karaoke.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerto a un hombre tendido en la carretera de San Román de Hornija
  2. 2

    El joven hostelero de Tordesillas que murió desnucado en la puerta de su bar
  3. 3

    «Quería volver a la discoteca, se bajó del coche y cuando volvimos estaba muerto»
  4. 4 Jaime Aparicio, de 37 años, segunda víctima mortal en los incendios forestales de León
  5. 5 El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España
  6. 6 Arden hectáreas de una tierra cosechada tras incendiarse una empacadora y un tractor
  7. 7

    Un policía y un militar de Cigales «resucitan» a un vecino en un bar
  8. 8

    Reforzarán la atención en San Benito para evitar atascos en la recogida del recibo de basuras
  9. 9 Dos detenidos tras agredirse con armas blancas en el paseo de Isabel la Católica
  10. 10

    El gerente de La Maraca: «No somos responsables de los sucesos que pasen a 30 metros de la discoteca»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Valverde de Campos inicia las fiestas de San Roque al son de los Electromotores

Valverde de Campos inicia las fiestas de San Roque al son de los Electromotores