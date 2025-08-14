El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

La vecina centenaria Araceli Valbuena durante el pregón del Día de Roma El Norte

Becilla de Valderaduey viaja en el tiempo a su pasado romano

La localidad celebra la vigésimo primera edición del Día de Roma, que fue pregonado por la vecina de 100 años Araceli Valbuena dentro de las fiestas en honor a San Roque

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Jueves, 14 de agosto 2025, 22:39

Senadores, cónsules, tribunos, magistrados, pretores, centuriones o legionarios volvieron a llenar este jueves las calles de Becilla de Valderaduey con motivo del regreso de ... la terracampina localidad a su pasado romano con la celebración de la vigésimo primera edición del Día de Roma, que se enmarca dentro de las fiestas de San Roque. Cuando la tarde comenzaba a declinar, tenía lugar la recepción de autoridades e invitados en el Ayuntamiento, desde donde una comitiva, escoltada por la guardia romana, a golpe de timbales, llegó hasta la plaza de San Miguel, en la que, ante numerosos vecinos y visitantes, muchos ataviados con indumentaria romana, tuvo lugar el pregón, que fue pronunciado por la longeva vecina, Araceli Valbuena, que cumplió 100 años en febrero en Alcalá de Henares, donde vive con sus hija, Conchi Ramos, y que el pasado domingo recibió un cálido homenaje de la parroquia en su regreso, como cada verano, a su pueblo.

