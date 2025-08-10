El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Areceli Valbuena, junto a familiares y miembros de la junta parroquial, tras la misa Miguel G. Marbán
Valladolid

Becilla de Valderaduey celebra los 100 años de Araceli Valbuena

La parroquia dedicó la misa dominical a la veterana vecina, que este jueves será la pregonera del Día de Roma

Miguel García Marbán

Miguel García Marbán

Valladolid

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:37

Celebrar la edad longeva de las personas mayores no deja de ser siempre un sentido homenaje a la trayectoria vital de los que, con su ... trabajo, esfuerzo, abnegación y perseverancia, construyeron el presente. Un sentido homenaje que este domingo quiso rendir la parroquia de Becilla de Valderaduey a la vecina Araceli Valbuena Tejedor, aprovechando que, como cada verano, ha regresado a su pueblo natal desde Aranda de Duero, donde el pasado 8 de febrero cumplía los 100 años.

