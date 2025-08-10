Becilla de Valderaduey celebra los 100 años de Araceli Valbuena

Celebrar la edad longeva de las personas mayores no deja de ser siempre un sentido homenaje a la trayectoria vital de los que, con su ... trabajo, esfuerzo, abnegación y perseverancia, construyeron el presente. Un sentido homenaje que este domingo quiso rendir la parroquia de Becilla de Valderaduey a la vecina Araceli Valbuena Tejedor, aprovechando que, como cada verano, ha regresado a su pueblo natal desde Aranda de Duero, donde el pasado 8 de febrero cumplía los 100 años.

Al mediodía, la iglesia parroquial de La Asunción acogió una misa oficiada por el párroco, Luis Arturo Vallejo, para dar gracias por la salud de Araceli, con la presencia de los familiares más allegados, como su hija, Conchi Ramos, con la que vive en Aranda de Duero, o su hermana Lourdes, además de numerosos vecinos. Al final de la celebración se entregó a la longeva vecina una placa de recuerdo y un ramo de flores, destacando «su fe firme, testimonio silencioso y cariño por la comunidad», a la vez que se hizo ver que «lo que celebramos contigo no es un cumpleaños, es un camino entero iluminado por Dios», según expresaron Loli Rubio, Raquel González y Adela Villacé, de la junta parroquial. El párroco aseguro que «es una gran alegría tener a feligresas como Araceli, con sus grandes virtudes, siempre colaborando, con unos valores tan ejemplares». Las oportunas felicitaciones de familiares, vecinos y allegados dieron paso a una comida familiar en el restaurante Ría de Vigo. Este homenaje se une al que recibió el día de su cumpleaños en Alcalá de Henares

Aunque Araceli nació en la localidad leonesa de Gordoncillo, muy pronto se trasladó con sus padres, Ángel Valbuena y Bárbara Tejedor, al pueblo de sus abuelos paternos, Becilla de Valderaduey, donde abrieron una tienda de ultramarinos, en el que ayudaba como la mayor de sus hermanos, Lourdes, Isabel y Ángel. Con el tiempo, Araceli se casó con Maximino Ramos, que era caminero de obras públicas, por lo que la familia vivió 23 años en Medina de Rioseco, volviendo en verano a la casa familiar de Becilla. Fruto del matrimonio nacería Conchi, llegando con el tiempo dos nietos, Rubén y Beatriz, y dos bisnietos, Rocío y Ángel.

La centenaria mujer destaca por su excelente estado de salud, tanto física como mental, siendo autónoma para todas las tareas caseras, incluso para seguir con sus quehaceres de buena modista, como demostró en los pasados carnavales al hacer los disfraces de sus dos bisnietos. Tampoco ha perdido sus virtudes como excelente cocinera con platos como la asadurilla, los callos, el bacalao al ajo arriero o el conejo guisado, como certifica su yerno,

Su hija, con emoción, describió a su madre como una mujer muy trabajadora, agradable, con muchas amistades, que no tarda en hacer allí donde va por su carácter afable y abierto, como las que ha hecho en Alicante cuando ha ido a ver a su nieto Rubén o las que tiene en Alcalá de Henares desde 1988. Por eso «todo el mundo la quiere un montón». Una mujer que le encanta volver a Becilla, a su querido pueblo, en el que salir a pasear hasta la plaza o a la escuela y responder a las preguntas que le hacen con un montón de anécdotas haciendo gala de su excelente memoria, pero también para recitar los numerosos refranes que sabe. Respecto a este homenaje, Araceli destacó estar contentísima, porque es su pueblo, sin olvidar de manifestar la suerte que tiene de haber llegado a los 100 años y en tan buenas condiciones. Además expresó que su secreto para llegar a tan longeva edad lo tiene con Dios y bromea que «como voy a llegar antes que vosotros os guardaré un sitio», sin olvidar pedir al Señor un año más de vida.

A este homenaje de la parroquia a Araceli, el que próximo jueves, a las 21.00 horas, se sumará al que le haga el Ayuntamiento como pregonera de la Fiesta de Roma, para lo que ya está ensayando con la ilusión de una niña y la enorme emoción de hablar a sus convecinos de toda la vida.