El secreto de Neme para cumplir 100 años: «Tomar leche de cabra y darse crema en la cara»

«Tomar leche de cabra, darse crema en la cara y, sobre todo, ser buena persona». Ese es el secreto de la longevidad de Nemesia ... Zamora Carretero, natural de Tudela de Duero y que este 22 de octubre cumplió los 100 años de vida. Rodeada de su familia y compañeros, Neme, como la conocen su entorno de un modo cariñoso, vivió este miércoles una jornada de fiesta en la residencia San Francisco de Tudela, donde reside desde hace dos años. Misa, un vídeo al que acompañaron unas sentidas palabras de la protagonista y un aperitivo con tarta incluida centraron una emotiva celebración que incluso desató unas pequeñas lágrimas de la centenaria.

«Estuvo muy contenta e incluso se emocionó un poco», admitieron sus nietas, Águeda y Estela Martín-Aguilera, quienes se mostraron contentas y agradecidas por el cumpleaños que se organizó en el centro a su abuela. Ese secreto de Neme para exprimir la vida los máximos años posibles lo es solo en la teoría, pues en la práctica se encarga de repetirlo una y otra vez, prácticamente a diario, a sus seres queridos. «Hay que ser buena persona, dar las gracias y ayudar a los que lo necesitan», instaba este miércoles, al otro lado del teléfono, Neme.

A ello, además, cabe añadir que goza de buena salud, con los achaques propios de la edad, y tiene un gran sentido del humor y una vitalidad contagiosa. «Está estupenda; a veces le falla un poco la memoria pero recuerda a todos los sobrinos», acotaban sus nietas tras la celebración. De hecho, este mismo miércoles no dejó de cantar, bailar y hacer bromas. Porque cien años no se cumplen todos los días. «Le han gustado siempre mucho los toros, viajar y también salir a bailar, siempre ha sido muy alegre y muy buena», añadían.

Peluquera y cartera

Natural de Tudela de Duero, ha vivido desde pequeña en la localidad vallisoletana. Defendió, desde bien joven, la importancia del trabajo, y por ello se dedicó nició inicialmente a la peluquería y también fue cartera de Correos.

Regentó, asimismo, el casino de Tudela junto al amor de su vida, Julián. Pero si hay algo de lo que le gusta presumir a Neme es del trabajo que desempeñó su padre, también de nombre Julián. «Le gusta remarcarlo, lo dice todo el rato; para ella es un orgullo decir que es la hija del alguacil del pueblo», comentaban las nietas.