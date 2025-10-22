El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Nemesia Zamora Carretero ha celebrado este miércoles sus 100 años rodeada de familiares. El Norte

Valladolid

El secreto de Neme para cumplir 100 años: «Tomar leche de cabra y darse crema en la cara»

Esta centenaria, que vive desde hace dos años en la residencia San Francisco de Tudela de Duero, goza de buena salud y tiene una vitalidad contagiosa

Eva Esteban

Eva Esteban

Valladolid

Miércoles, 22 de octubre 2025, 14:50

«Tomar leche de cabra, darse crema en la cara y, sobre todo, ser buena persona». Ese es el secreto de la longevidad de Nemesia ... Zamora Carretero, natural de Tudela de Duero y que este 22 de octubre cumplió los 100 años de vida. Rodeada de su familia y compañeros, Neme, como la conocen su entorno de un modo cariñoso, vivió este miércoles una jornada de fiesta en la residencia San Francisco de Tudela, donde reside desde hace dos años. Misa, un vídeo al que acompañaron unas sentidas palabras de la protagonista y un aperitivo con tarta incluida centraron una emotiva celebración que incluso desató unas pequeñas lágrimas de la centenaria.

