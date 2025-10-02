El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Urgente «En la época de ETA, la prioridad era hacer el periódico todos los días pero, sobre todo, sobrevivir y resistir»
Acto de homenaje a las personas de cien años de Valladolid.

Acto de homenaje a las personas de cien años de Valladolid. Carlos Espeso

Valladolid

El 28,4% de vecinos supera los 65 años en una capital que suma 238 centenarios

El Ayuntamiento de Valladolid rinde homenaje a 27 residentes nacidos en 1925 con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Jueves, 2 de octubre 2025, 15:24

Un dato curioso: Castilla y León es la sexta región de Europa y la tercera de España con mayor esperanza de vida (la media se ... sitúa en los 84,9 años de media) y, de hecho, lideramos récord porque las mujeres españolas son las más longevas de Europa, con una media de edad de 86,7 años. Esa tendencia de ocupar el podio de las regiones donde más se vive de toda Europa se consolida también aquí en Valladolid, donde el 28,4% de los vecinos de la capital tienen más de 65 años, y por sexos siempre se repite patrón porque son ellas más que ellos; 50.751 mujeres y 35.875 hombres que han alcanzado ya la edad de jubilación.

