El 28,4% de vecinos supera los 65 años en una capital que suma 238 centenarios

Un dato curioso: Castilla y León es la sexta región de Europa y la tercera de España con mayor esperanza de vida (la media se ... sitúa en los 84,9 años de media) y, de hecho, lideramos récord porque las mujeres españolas son las más longevas de Europa, con una media de edad de 86,7 años. Esa tendencia de ocupar el podio de las regiones donde más se vive de toda Europa se consolida también aquí en Valladolid, donde el 28,4% de los vecinos de la capital tienen más de 65 años, y por sexos siempre se repite patrón porque son ellas más que ellos; 50.751 mujeres y 35.875 hombres que han alcanzado ya la edad de jubilación.

El aumento de la calidad de vida, que nos lleva a vivir más, se refleja en datos como los que pone de manifiesto el censo municipal (a fecha del 1 de julio de 2025) en el que se registran 238 personas que tienen cien o más años y que viven en la capital. Eso sí, ellas vuelven a ganar por mayoría, ya que de esos 238 ancianos que superan las tres cifras, 196 son mujeres y 42 hombres.

A los más mayores, a los que han sido y son ejemplo y símbolo de experiencia, de memoria, de superación y de entrega a los demás ha querido rendir homenaje este jueves el Ayuntamiento de Valladolid con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores en un acto de agradecimiento que ha logrado reunir a un total de 27 vallisoletanos que han cumplido cien años este 2025. «¿Qué tal estoy?», decía Pilar Lozano, mientras se colocaba bien el pañuelo sobre los hombros. Su sonrisa y sus labios pintados de rojo evidenciaban sus «ganas de estar aquí» despertaban una su hija una emoción que ambas compartían.

«Está tan estupenda que es un gusto y nosotros disfrutando de ella», explicaba mientras empujaba su silla de ruedas para formar la fila junto al resto de protagonistas de la jornada. «Si hay un momento especial para mí es este, el sentiros cerca y ver vuestra expresión, lo que es la vida a lo largo y ancho de la ciudad de Valladolid», ha asegurado el alcalde Jesús Julio Carnero durante un breve discurso para agradecer a todos «el ser y el estar».

Los pueblos más longevos son Medina del Campo, Tudela de Duero, Íscar y Medina de Rioseco

El regidor ha destacado además que ese porcentaje, el del 28,4% de personas mayores de 65 años que residen en la capital lleva aparejado un desafío y no es otro que «cuidar a nuestros mayores y luchar contra la soledad no deseada que sigue siendo una lacra de la sociedad».

El salón estaba abarrotado de familiares emocionados y orgullosos de sus padres, abuelos y bisabuelos que no querían perder detalle grabando el acto con sus móviles, aprovechando con los suyos para hacerse unas fotos como recuerdo de un día en el que se han sentido tan reconocidos y especiales. Precisamente, a los familiares se ha dirigido Jesús Julio para llamarles «afortunados» y planteó además las iniciativas del Consistorio encaminadas a que las personas mayores tengan una vida digna, activa y acompañada.

«Hemos puesto en marcha una campaña de comunicación vinculada al 'Plan Contigo', con la que se pretende informar, sensibilizar y dar visibilidad de todos los recursos disponibles para que cada vez más personas puedan disfrutar de las numerosas actividades que se proponen», ha explicado. Se trata de un plan que en su primer año ha beneficiado a más de 39.000 personas mayores de Valladolid.

Los homenajeados han recibido un libro en el que son protagonistas y resumen sus 100 años de vida

El regidor, acompañado por el concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha subrayado además «la ampliación del Centro de Vida Activa Arca Real (con una inversión que superará los 450.000 euros) y el impulso del nuevo Centro de Vida Activa Zona Centro (cuyas obras están previstas para finales de 2025 y cuentan con un presupuesto de casi 2,8 millones de euros), que ofrecerá más espacios de encuentro, formación y convivencia».

Además de las iniciativas mencionadas, este acto ha servido para dar a conocer a las familias proyectos como 'Pérgola', que junto a Telefónica, permitirá detectar de manera temprana signos de deterioro cognitivo y prevenir la soledad no deseada. «O 'Yo Ya No Cocino' puesto en marcha este último año, destinado a garantizar que quienes ya no pueden o no desean encargarse de la preparación de las comidas dispongan de una alimentación adecuada y adaptada», ha señalado Carnero.

Vídeo homenaje

No ha sido fácil que reinara el orden y el silencio en el salón de Recepciones del Ayuntamiento. De los 27 asistentes, vuelven a ser mayoría las mujeres (un total de 22) y la mayoría ya tenía que hacer uso de la silla de ruedas para desplazarse, por lo que ha habido que adaptarse a la situación y a los tiempos para que todos tuvieran su sitio en las primeras filas. «Sois ejemplo de todo y os queremos obsequiar con este pequeño gesto», ha puntualizado Carnero antes de la proyección y la presentación de un vídeo y un libro con el mismo título: 'Protagonistas de 100 años de historia, 100 años de vida', que recogen el paso del tiempo mediante fotos antiguas de su infancia o juventud que se comparan con el aspecto más actual de los longevos protagonistas y una breve memoria de lo que ha sido su vida desde 1925.

«Es un detalle muy bonito. Hoy ha sido un día de emociones para ella y ahora está algo cansada, pero me ha dicho que muy contenta con este reconocimiento que le hace Valladolid», decía la hija de Carmen Sobrino, móvil en mano para no perder detalle.

Poco después, miembros de la corporación municipal han entregado además del libro, una colorida planta, mientras mantenían una breve charla con los mayores y justo antes de hacer una foto de grupo para poner fin a un acto que ha arrancado alguna lágrima entre los familiares.

En vista de la salud y el buen aspecto del que presumían muchos de los ancianos este jueves no cabe duda que serán parte importante de las estadísticas de 2025 cuando el INE haga balance en la edad de la población. Por el momento, en 2024 y añadiendo la provincia, la población asciende a un total de 525.116 personas, de las cuales 129.922 tienen 65 años o más, lo que supone que el 24,74% de los habitantes rebasa ya la edad de jubilación. La mayoría de ellos, 83.648 residen en la capital y de estos 20.337 tienen entre 65 y 69 años, el grupo de edad más nutrido.

Aunque las cifras van descendiendo conforme aumenta la edad y sólo 174 tienen 100 años o más, un dato que en el total de la provincia asciende hasta 271. Por pueblos, los que cuentan con vecinos más longevos se suben al podio Medina del Campo (10), Tudela de Duero (5) Íscar (4) y Medina de Rioseco (4).