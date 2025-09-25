El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Ambulancia este jueves por la mañana en la A-6, en las proximidades del punto donde se ha producido el accidente. DGT

Valladolid

Muere el hombre cuyo coche dio varias vueltas de campana en la A-6 en Tiedra

La víctima, de 60 años y vecina de la localidad madrileña de Navas del Rey, fue evacuada tras el siniestro al Hospital Clínico, donde ha fallecido

Valladolid

Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:19

El hombre de 60 años que este jueves había resultado herido tras salirse su vehículo de la A-6 y dar varias vueltas de campana a la altura de Tiedra ha fallecido horas después en el Hospital Río Clínico de Valladolid. El siniestro se produjo sobre las 10:10 horas en el kilómetro 211 de la citada autovía sentido A Coruña, cuando una llamada alertó a la sala de operaciones del 112 de que un turismo se había salido de la vía y había dado varias vueltas de campana.

Hasta el lugar se trasladó la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, los Bomberos de la Diputación, por si era necesaria su excarcelación, una UVI móvil, personal sanitario y una ambulancia soporte vital básico.

La víctima, vecina de la localidad madrileña de Navas del Rey, fue trasladada inmediatamente en UVI móvil hasta el Hospital Clínico, donde finalmente ha fallecido.

Las carreteras de la provincia están viviendo una semana negra, con dos muertos en accidentes de tráfico en apenas cinco días. El pasado domingo de madrugada, un joven de 22 años, Álvaro Gigosos, murió tras un brutal choque frontal de su turismo, un Renault Clio, contra un camión en la N-122, a la altura del municipio vallisoletano de Traspinedo. El fatal suceso tuvo lugar sobre las 3:40 horas.

El conductor del camión -de matrícula portuguesa- resultó herido leve y fue derivado al Hospital Clínico Universitario, a pesar de que se bajó de su vehículo por su propio pie. La Guardia Civil continúa investigando lo sucedido, si bien las primeras hipótesis apuntaban a que el coche del joven habría invadido el carril por el que circulaba el vehículo pesado y colisionaron.

Nueve fallecidos en carretera

Hace dos semanas, el pasado 10 de septiembre, una motorista de 44 años murió tras colisionar con un vehículo en la ronda VA-30, a la altura del kilómetro 20 en Valladolid. Eran las 13:15 horas y Natalia Molina, una mujer «trabajadora, risueña y siempre atenta a todos», como la recordaban sus seres queridos, se dirigía a trabajar a la fábrica de Montaje de Renault cuando un choque por alcance con un turismo terminó con su vida.

La muerte de este hombre de 60 años en la A-6 es la novena que se produce en las carreteras interurbanas de la provincia este 2025, dos fallecidos más que en el mismo periodo del año pasado.

