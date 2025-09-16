Todo listo en Tordesillas para la celebración del Toro de la Vega

El Norte Valladolid Martes, 16 de septiembre 2025, 06:52 Comenta Compartir

'Saltavallas' bajará hoy desde la calle de San Antolín de Tordesillas hacia el puente que cruza el Duero para protagonizar una nueva edición del Toro de La Vega. El animal, de la prestigiosa ganadería Garcigrande, está marcado con el número 94.

La imponente cornamenta es uno de los aspectos que más impactan de este astado, que dio un peso de 615 kilogramos de peso en la ganadería y cuyo bravo comportamiento gustó mucho durante su presentación del pasado domingo, día 7 de septiembre.

El festejo dará comienzo a las 11:00 horas y, si no hay problemas de última hora, 'Saltavallas' será el animal que cope todas las miradas desde el cajón, que se instalará en la calle San Antolín camino de la Vega y de los prados de Zapardiel. No obstante, el Ayuntamiento de Tordesillas cuenta con un plan B por si finalmente surgen problemas de última hora con 'Saltavallas'.

'Poetiso', también del hierro de Garcigrande, es el nombre del sobrero, con pelaje negro mulato, número 51 y guarismo 1, un ejemplar de 620 kilos que el pasado día 7 salió del camión con desparpajo y arrogancia, captando las miradas de todos los presentes.