Rápido y limpio segundo encierro de las fiestas de Tordesillas

El segundo encierro de las fiestas de Tordesillas, con cinco toros de la ganadería salmantina Adelaida Rodríguez, se ha desarrollado de forma rápida y limpia. ... A las nueve de la mañana de este lunes salieron los cinco astados de los prados de Zapardiel en dirección hacia las calles de la localidad vallisoletana, dejando una bonita estampa de novillos y caballos por los pinares.

Tras una breve para en el campo de tiro, la manada inició un arreón, con los toros por delante de los bueyes, hacia el núcleo urbano, si bien los astados entraron sueltos y poco a poco enfilaron hacia la plaza. El último lo hizo diez minutos después gracias a la colaboración de los pastores.

Más tarde se soltaron dos novillos, uno de la ganadería de Adelaida Rodríguez y otro de Antonio Bañuelos, y los recortadores dieron un recital de cortes y quiebros.

En el concurso de cortes de la noche anterior, el recortador de Peñafiel Roberto Redondo recibió una cornada interna de 15 centímetros, con posible fractura de hombro o clavícula. El citado certamen consistió en la semifinal del VIII Campeonato de Cortes de Castilla y León, en el que se impuso Pablo Martín 'Guindi', seguido de Diego Calores y, en tercer lugar, Mario Parrado.

También resultó herido el cortador de Nava del Rey Aitor Barragán, aunque sin mayores consecuencias. A las 00:30 horas, tendrá lugar el desenjaule del Toro de la Vega 2025, de nombre Saltavallas.