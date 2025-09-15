El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El segundo encierro de las fiestas de Tordesillas se ha celebrado este lunes por la mañana. Jaci Navas

Rápido y limpio segundo encierro de las fiestas de Tordesillas

El recortador de Peñafiel Roberto Redondo recibió una cornada interna de 15 centímetros durante la semifinal del Campeonato de Cortes de Castilla y León, que se celebró el domingo por la noche

Miguel Ángel Rochas

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:31

El segundo encierro de las fiestas de Tordesillas, con cinco toros de la ganadería salmantina Adelaida Rodríguez, se ha desarrollado de forma rápida y limpia. ... A las nueve de la mañana de este lunes salieron los cinco astados de los prados de Zapardiel en dirección hacia las calles de la localidad vallisoletana, dejando una bonita estampa de novillos y caballos por los pinares.

