Suelta de un astado desde el cajón, este domingo en Tordesillas.

Suelta de un astado desde el cajón, este domingo en Tordesillas. Jaci Navas

Tordesillas vibra con un imponente toro del cajón de 550 kilos

La suelta, que se ha celebrado al mediodía de este domingo, se ha saldado sin incidentes reseñables

M. Á. Rochas

Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:20

Un imponente ejemplar de más de 550 kilos de la ganadería de Antonio Bañuelos ha protagonizado al mediodía de este domingo una bonita suelta desde ... el cajón en la localidad vallisoletana de Tordesillas. A las 13:00 horas, el astado, con guarismo 1 y de capa colorado, salió desde el cajón y pronto se fijó en un corredor que le esperaba junto al puente.

