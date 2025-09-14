Tordesillas vibra con un imponente toro del cajón de 550 kilos

Un imponente ejemplar de más de 550 kilos de la ganadería de Antonio Bañuelos ha protagonizado al mediodía de este domingo una bonita suelta desde ... el cajón en la localidad vallisoletana de Tordesillas. A las 13:00 horas, el astado, con guarismo 1 y de capa colorado, salió desde el cajón y pronto se fijó en un corredor que le esperaba junto al puente.

Más tarde, el animal enfiló puente arriba hacia la plaza de toros en un primer tramo en el que puso su atención en varios corredores e iba de izquierda a derecha sin tener una carrera clara. Sin embargo, una vez atravesado el puente emprendió otra vez hacia el punto de partida, donde se ubicaba el cajón, remató con fuerza en las talanqueras.

Una vez más en el puente varios cortadores se animaron a hacer quiebros y, seguidamente, fue poco a poco hacia el coso, donde varios aficionados hicieron recortes.