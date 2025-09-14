La bravura de un toro rezagado anima el último encierro de las fiestas de Arrabal

El último encierro de las fiestas de Arrabal de Portillo, que ha tenido lugar este domingo por la mañana, se ha saldado con un caballo ... herido con una cornada y con cuatro de los cinco toros logrando completar todo el recorrido. También se han producido varias caídas y sustos entre el público, si bien no ha habido que lamentar daños personales.

A las diez de la mañana, cinco toros y seis bueyes partieron desde los corrales del Comeso para iniciar el último encierro de las fiestas de Arrabal de Portillo, con numeroso público apostado tanto en las laderas como en la carretera para ver de cerca la entrada al núcleo urbano de la manada. Tardaron poco tiempo en llegar los astados, y enseguida alcanzaron la explanada los dos primeros novillos. Como ocurrió en días anteriores, uno de ellos se bajó a la zona de la gasolinera, lo que provocó los mayores momentos de peligro y a la vez de emoción, puesto que dio varias vueltas alrededor de los surtidores y remató contra los vehículos llenos de gente. Finalmente, regresó al recorrido sin que hubiera mayores incidentes.

Para entonces, entraron otros dos astados acompañados de los bueyes, mientras que otro toro se quedó en la explanada, donde caballistas y corredores disfrutaron con sus embestidas y dio una cornada a un caballo en uno de sus lances. Mientras tanto, el quinto astado, un excelente novillo, con mucha bravura, deleitó a los espectadores con multitud de arrancadas, generando además momentos de tensión, ya que intentó bajar en varias ocasiones a la carretera y provocó caídas entre los aficionados.

No tenía este toro ninguna intención de completar el recorrido, pese a que llegó a pisar asfalto y a rematar en las talanqueras, por lo que fue neutralizado por los servicios municipales.

Si hay algo que caracteriza a los encierros de Portillo y Arrabal son sus imponentes laderas, desde donde el público puede contemplar un bonito espectáculo sin perder detalle de jinetes, astados y corredores. Uno de los festejos taurinos, sin duda, más bonitos de la provincia de Valladolid y que atraen a más aficionados, pero también de los que más peligro comportan, pues los animales pueden enfilar hacia cualquier punto.