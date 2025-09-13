Emocionante y vistoso segundo encierro por el campo en Arrabal

Divertido y bonito encierro el celebrado en la mañana de este sábado en la localidad de Arrabal de Portillo con cuatro toros de Pedro Caminero ... que han protagonizado una suelta donde tres de los cuatro astados lograron entrar en el recorrido urbano.

A las diez de la mañana salían desde los corrales del Comeso junto a seis bueyes y ya desde la salida enfilaron en una rápida carrera arropados por los caballistas, con el único inconveniente que dos de los toros se adelantaron haciendo el recorrido por su cuenta

Pasados apenas unos minutos llegaban a la zona de la Explanada, punto donde el primero de los astados en llegar provocó momentos de peligro al tirarse hacia la zona de la gasolinera. Allí, varios espectadores tuvieron que refugiarse entre los coches estacionados durante unos momentos de mucho apuro en los instantes previos a que el estado entrase directo a las calles de la localidad.

El otro toro que se había adelantado se quedó parado en la zona la Explanada y, después de unos minutos intentando meterle, cogió dirección Portillo subiendo por la cuesta de la Empedrada donde el público y los corredores disfrutaron con carreras y cites en un paraje muy bonito, pero a la vez muy peligroso por la pendiente del terreno y la falta de sitios en los que poder refugiarse.

Mientras esto sucedía, el resto de la manada iba llegando a Arrabal adelantándose los bueyes con otro novillo que entró perfectamente en el recorrido y un novillo que venía por detrás que se quedó parado en la Explanada para la diversión de los caballos y de los cortadores a los que acudía el toro con mucho ímpetu.

Después de irle llevando a punta de garrocha, el tercer toro consiguió entrar en las calles, pero después de unos cinco minutos se volvió a salir para quedarse otra vez en la Explanada donde se le intentaba volver a reconducir. Mientras el cuarto astado que había subido la cuesta de la Empedrada bajó, juntándose los dos y entrando en las calles para, esta vez el tercero, coger dirección contraria y darse a la fuga, por lo que los servicios municipales tuvieron que reducirlo.

De esta forma terminó el segundo encierro de las fiestas de Arrabal de Portillo con un encierro emocionante y vistoso, donde tanto público como aficionados y participantes pudieron disfrutar del espectáculo y en el que no hubo que lamentar ningún herido.