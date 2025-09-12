El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El último toro, en la gasolinera de Arrabal ante decenas de aficionados.

El último toro, en la gasolinera de Arrabal ante decenas de aficionados. Jaci Navas

Valladolid

Éxito y algún susto en el primer encierro de Arrabal de Portillo

Cuatro toros protagonizaron una suelta vibrante que tornó en pánico cuando el último astado se dirigió hacia la gasolinera, aunque no causó incidentes reseñables

Miguel A. Rochas

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:33

El primer encierro de las fiestas de Arrabal de Portillo se desarrolló este viernes con gran expectación y un balance positivo. Cientos de personas se ... congregaron en distintos puntos del recorrido para presenciar un festejo que, además de ofrecer emoción y algunos momentos de tensión, finalizó sin incidentes ni heridos, lo que permitió disfrutar de la jornada con tranquilidad.

