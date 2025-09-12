Éxito y algún susto en el primer encierro de Arrabal de Portillo

El primer encierro de las fiestas de Arrabal de Portillo se desarrolló este viernes con gran expectación y un balance positivo. Cientos de personas se ... congregaron en distintos puntos del recorrido para presenciar un festejo que, además de ofrecer emoción y algunos momentos de tensión, finalizó sin incidentes ni heridos, lo que permitió disfrutar de la jornada con tranquilidad.

A las 17:00 horas se abrieron las puertas de los corrales del Comeso y de allí partieron cuatro toros acompañados por seis mansos. Desde los primeros metros se percibió la viveza de los animales, que avanzaron con rapidez hacia la explanada, repleta de público. El primer toro llegó enseguida a la zona y permaneció unos instantes hasta reagruparse con los bueyes y otros dos astados, entrando finalmente sin dificultad.

El cuarto toro, en cambio, fue el que generó mayores problemas. Al alcanzar la explanada, decidió desviarse hacia la zona de la gasolinera, donde se concentraba un nutrido grupo de espectadores. Durante varios minutos se vivieron momentos de tensión, hasta que un grupo de corredores, con gran pericia, consiguió encauzarlo poco a poco por la carretera hacia el casco urbano.

Cuando parecía ya controlado, el animal volvió a subir a la explanada, donde permaneció más de media hora. Allí entraron en acción los caballistas, que con paciencia y el uso de las garrochas lograron reconducirlo. Finalmente, con la colaboración de varios corredores que emplearon chaquetas para guiar su embestida, el toro fue introducido en las calles, completando así el recorrido previsto.

La combinación de la habilidad de los jinetes, la destreza de los corredores y el comportamiento del ganado permitió cerrar un encierro campero vibrante, seguido por una multitud que disfrutó en todo momento del ambiente festivo. El buen tiempo acompañó la jornada y contribuyó a que este festejo de las fiestas se viviera con intensidad y sin percances.

Las celebraciones continuarán hoy sábado 13 de septiembre, a partir de las 10:00 horas, con el segundo encierro de las fiestas de Arrabal. Nuevamente serán cuatro los toros que, desde los corrales del Comeso, recorrerán las calles de la localidad. La organización espera repetir la gran afluencia de público y el ambiente de convivencia que caracterizaron el inicio de los festejos.

Con este arranque, Portillo confirma una vez más la fuerza de su tradición taurina y el atractivo de unas fiestas que combinan emoción y espectáculo, convirtiéndose en un referente dentro del calendario festivo de la provincia.