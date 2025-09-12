Villavicencio de los Caballeros celebra el encierro mixto con más de un centenar de caballistas

Villavicencio de los Caballeros vive desde el pasado jueves algunos de los días más importantes de su particular calendario festivo con la celebración de las ... fiestas patronales en honor al Cristo de la Gracia. La jornada de este sábado estuvo marcada por el éxito del encierro mixto.

A media tarde partían de la plaza de toros el más de un centenar de caballistas que fue acompañando a los bueyes en un paseo tranquilo hasta el camino de Aguilar, donde el empresario y diestro riosecano César de Castro Manrique soltó los tres bravos astados, con los que los caballistas pudieron disfrutar de sus carreras y arrancadas.

Más tarde, los jinetes, con los bueyes, fueron recogiendo a cada uno de los astados para ser guiados hasta el pueblo, donde fueron encerrados en la plaza de toros por el recorrido de los encierros urbanos. De nuevo, los festejos fueron seguidos por cientos de personas desde diferentes vehículos y desde las talanqueras a su llegada al pueblo. En el lado más positivo se encuentra el que no hubiese ningún incidente de mención.

Tras el encierro el gran protagonismo lo tuvo el concierto del grupo Sinestesia, con animación musical en el descanso de la discomovida Dejavu, y por la noche la orquesta Radar. Este sábado pequeños y jóvenes se podrán divertir en un parque con atracciones, a la vez que un tren turístico recorrerá las calles del pueblo. Al mediodía se degustará una sabrosa paella, continuando por la tarde con el parque infantil y juvenil. No tardará tarde en tener lugar la primera suelta de vaquillas por el recorrido urbano y se celebrarán las vísperas con la Cofradía del Santísimo Cristo de las Gracias, que procesionará hasta la iglesia de San Pedro en compañía de una banda de música para celebrar el último día de la novena.

A continuación, la peña A.C.T.V. celebrará su 30 aniversario con Dj, pancetada y barrilada en su sede. La noche será para la actuación de Último pase con cásicos del pop y rock, poniendo fin a la jornada festiva a de la marcodiscoteca New Proyect con un espectáculo de luz y sonido. El domingo la localidad celebrará el día más importante de las fiestas con misa y procesión en honor al Cristo de la Gracia.

Además, ese día, habrá la actuación de canción española de Sonia Andrade y los más pequeños disfrutarán con el recorrido de minibueyes. El baile de la noche correrá a cargo de la orquesta Tucan Brass y pondrá el broche final de las fiestas a falta que el lunes se celebre la misa de difuntos de la Cofradía del Cristo de la Gracia.

El alcalde, Alberto de Paz, manifestó que «se trata de un programa bastante completo con presencia de actividades para todas las edades, en el que «hemos hecho encaje de bolillos con el presupuesto porque las orquestas se han disparado». El regidor quiso destacar la presencia este año de una peña de niños, con el nombre Sobre ruedas, para la que el Ayuntamiento, a falta de locales, ha puesto una caseta en la calle Gastroclub, que se une a otras dos de otros años. En este sentido destacó la importancia de «ir haciendo afición». No dejó de invitar a participar en las fiestas a todos los que durante estos días se quieran acercar a Villavicencio para vivir unos días festivos que, junto a la semana cultural del verano y a la Semana Santa, son los que hacen regresar a más familiares y allegados que viven fuera.