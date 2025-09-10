Multitudinario encierro en Laguna de Duero para despedir las fiestas

Laguna despidió este martes las fiestas en honor a la Virgen del Villar con un encierro multitudinario que superó todas las previsiones. Calles y plaza ... de toros se llenaron de público para presenciar el último festejo taurino de las celebraciones.

A las 20:30 horas, cuatro novillos partieron desde la plaza de toros recorriendo unas calles abarrotadas de espectadores y corredores. En una carrera rápida y limpia, los astados completaron el recorrido para después regresar sobre sus pasos, protagonizando otra vistosa carrera que fue aprovechada por los numerosos aficionados desplazados para ponerse delante de las reses.

De regreso a la plaza, se soltaron siete novillos que volvieron a salir a la calle, ofreciendo hasta cuatro pasadas más para el disfrute de los asistentes.

Con este encierro se puso el broche final a unas fiestas que también incluyeron una novillada con picadores del hierro de Camino de Santiago. Los novilleros Mariscal Ruiz, Pedro Andrés y Félix San Román ofrecieron una gran tarde de toreo, destacando especialmente Pedro Andrés, que salió por la puerta grande tras cortar dos orejas.