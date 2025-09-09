Un joven resulta herido por asta de toro en el encierro de Portillo

ValladolidUn joven resulta herido por asta de toro en el encierro de Portillo
Recibió una cornada en la zona del muslo y fue trasladado al Clínico durante una peligrosa suelta en la que dos caballos también fueron alcanzados por los astados
Miguel A. Rochas
Portillo (Valladolid)
Martes, 9 de septiembre 2025, 20:22
El último encierro de las fiestas de Portillo se ha saldado este martes con un balance de un joven herido por asta de toro y ... dos caballos alcanzados durante el recorrido. El encierro comenzó a las 17:00 horas con la suelta de cinco toros desde los corrales del Comeso, en dirección a Portillo. Sin embargo, desde el inicio los animales se mostraron reacios a avanzar hacia la explanada, lo que complicó el desarrollo de la suelta.
Tras una hora de incertidumbre, dos de los toros consiguieron llegar a la explanada. Uno de ellos emprendió la subida por la cuesta de la Empedrada hasta alcanzar las calles del municipio. Allí sorprendió a un joven, al que embistió y causó una cornada de gravedad en el muslo, además de una herida en la cabeza. La víctima fue trasladada al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Mientras tanto, en las labores de reconducción del resto de toros por las tierras cercanas, dos caballos resultaron corneados, precisando atención veterinaria inmediata.
Finalmente, después de casi dos horas de intentos fallidos, los cuatro toros restantes tuvieron que ser recogidos por los servicios municipales ante la imposibilidad de llevarlos hasta la explanada para afrontar la cuesta de la Empedrada.
Con este suceso concluyen los encierros de Portillo. Las celebraciones taurinas continuarán el próximo viernes 12 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, con el tradicional encierro mixto en el distrito de Arrabal.
