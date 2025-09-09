El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los caballistas tratan de dirigir al toro que pilló al joven hacia el tramo urbano del encierro. Nerea de Rojas

Valladolid

Un joven resulta herido por asta de toro en el encierro de Portillo

Recibió una cornada en la zona del muslo y fue trasladado al Clínico durante una peligrosa suelta en la que dos caballos también fueron alcanzados por los astados

Miguel A. Rochas

Portillo (Valladolid)

Martes, 9 de septiembre 2025, 20:22

El último encierro de las fiestas de Portillo se ha saldado este martes con un balance de un joven herido por asta de toro y ... dos caballos alcanzados durante el recorrido. El encierro comenzó a las 17:00 horas con la suelta de cinco toros desde los corrales del Comeso, en dirección a Portillo. Sin embargo, desde el inicio los animales se mostraron reacios a avanzar hacia la explanada, lo que complicó el desarrollo de la suelta.

