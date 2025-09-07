'Salvapantallas', el Toro de la Vega 2025, crea expectación en Tordesillas El astado y su sobrero, 'Poetiso', del hierro Garcigrande, demostraron su bravío con un despliegue de arrojo durante el desenjaule de reses

El Norte Valladolid Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:37

El tradicional desenjaule de reses volvió a llenar en la tarde de este domingo prácticamente todas las localizaciones de la plaza de Toros de Tordesillas, donde cada uno de los astados de la feria dio buena cuenta de su porte y fiereza, aunque sin duda los principales protagonistas, y que crearon expectación entre el público tordesillano, fueron el Toro de la Vega 2025, 'Saltavallas', y su sobrero, 'Poetiso', ambos de la ganadería Garcigrande.

Antes de la salida de 'Saltavallas', 'Poetiso' fue el primero en hacer su entrada triunfal. Con pelaje negro mulato, número 51 y guarismo 1, el ejemplar de 620 kilos salió del camión con desparpajo y arrogancia, captando las miradas de todos los presentes. Tras ello, el Toro de la Vega 2025 pisó el ruedo con tesón y un despliegue de bravío que sorprendió a más de uno, pues el astado que protagonizará el encierro más especial para el municipio no cejó en su empeño de arremeter contra todo lo que se ponía en su camino.

De la misma manera, el festejo, que es uno de los más esperados por todos los vecinos, dio a conocer también al resto de ejemplares que participarán en las fiestas en honor a la Virgen de la Peña y de la Guía y que pertenecen, en el caso de los toros de los encierros, a las ganaderías Ave María, Don Antonio Bañuelos, Adelaida Rodríguez y Núñez del Cuvillo, mientras que las reses que pisarán el albero durante la novillada y la corrida de rejones serán, respectivamente, de las ganaderías Passanha y Doña Dolores Aguirre Ybarra.