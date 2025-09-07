El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Momento en que el astado embiste al caballo

Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín

Ya en las calles de la villa, un cinqueño de gran tamaño arremetió contra las talanqueras, derribando a varios aficionados, sin que haya trascendido que se produjeran heridos

Miguel Ángel Rochas

Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:27

Los toros de Los Chulas no defraudan en un encierro complicado, el quinto del programa festivo de San Antolóin 2025, donde los seis toros pisaron ... las calles de Medina del Campo, y donde se vieron también monumentos peligrosos con el primer toro que llegó, 'Lapicero' un tremendo cinqueño que arremetió contra las talanqueras verticales de madera que señalizan el recorrido derribando a varios aficionados, con momentos de tensión.

