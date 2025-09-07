Un caballo herido en el quinto encierro de las fiestas de San Antolín
Ya en las calles de la villa, un cinqueño de gran tamaño arremetió contra las talanqueras, derribando a varios aficionados, sin que haya trascendido que se produjeran heridos
Miguel Ángel Rochas
Domingo, 7 de septiembre 2025, 11:27
Los toros de Los Chulas no defraudan en un encierro complicado, el quinto del programa festivo de San Antolóin 2025, donde los seis toros pisaron ... las calles de Medina del Campo, y donde se vieron también monumentos peligrosos con el primer toro que llegó, 'Lapicero' un tremendo cinqueño que arremetió contra las talanqueras verticales de madera que señalizan el recorrido derribando a varios aficionados, con momentos de tensión.
Precisamente, las reses de la ganadería Los Chulas, de los hermanos Martín Alonso, herederos de Martín Tejedor 'El Chula', se ubica en la localidad de Nuevavilla de las Torres, cerca de Medina del Campo y además de en esa finca, pasta en La Guareña, en Torrecilla de la Orden.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.