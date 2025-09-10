El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Uno de los toros, este miércoles por la mañana en el caótico encierro de Alaejos. El Norte

Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos

No ha habido que lamentar heridos, si bien se han producido momentos de pánico y peligro, con el público refugiándose donde podía

Miguel Ángel Rochas

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:46

Caótico. Así podría definirse el encierro mixto celebrado este miércoles por la mañana en la localidad vallisoletana de Alaejos, al entrar solo un toro por ... el recorrido trazado y los otros dos, por otra parte del casco urbano. Incluso uno de los astados ha terminado en el patio de la residencia de ancianos, generando momentos de peligro y tensión, ya que los espectadores han tenido que subirse encima de los coches y se han refugiado donde han podido.

