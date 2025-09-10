Caótico encierro en Alaejos que termina con un toro en el patio de la residencia de ancianos

Caótico. Así podría definirse el encierro mixto celebrado este miércoles por la mañana en la localidad vallisoletana de Alaejos, al entrar solo un toro por ... el recorrido trazado y los otros dos, por otra parte del casco urbano. Incluso uno de los astados ha terminado en el patio de la residencia de ancianos, generando momentos de peligro y tensión, ya que los espectadores han tenido que subirse encima de los coches y se han refugiado donde han podido.

El encierro mixto comenzó a las 10:00 horas con la suelta de cuatro novillos y seis bueyes desde el paraje de Sancierna, ubicado a cinco kilómetros de la entrada al casco urbano. Desde el primer momento la manada se desperdigó y uno de los toros enfiló en sentido contrario al recorrido.

Los dos primeros toros llegaron a la entrada de las calles en torno a las 10:15 horas, si bien en vez de dirigirse hacia el recorrido, se metieron por la parte trasera, que estaba repleta de público. Todo ello derivó en instantes de peligro y caos, con el público corriendo por las calles adyacentes para refugiarse, con varias caídas fruto del pánico. No obstante, no hubo que lamentar heridos por asta de toro.

El astado que llegó hasta la residencia de la tercera edad fue reducido. La acción de los caballistas y varios corredores fue fundamental para reconducir al toro hacia el recorrido, si bien también fue reducido poco después. Otro de los novillos que no llegó a las calles se quedó en las inmediaciones del complejo deportivo y al poco tiempo fue controlado con los bueyes y llevado a las calles, siendo el único que entró dentro del recorrido. Una vez controlados ya todos los animales, se dio por finalizado el festejo.