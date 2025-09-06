Siete heridos en el encierro de Medina tras escapar del recorrido uno de los toros El astado fugado, de la ganadería Simón Caminero, embistió una plataforma con espectadores pero sin cornear a ninguno

El tercer encierro de las fiestas de San Antolín se ha saldado con al menos siete heridos cuando uno de los toros se ha metido por un lateral de los barrotes de la entrada del embudo, protagonizando escenas de pánico y de mucho peligro cuando el animal embistió contra una plataforma preparada para retransmitir los encierros y donde un grupo de personas se había subido, provocando la caída de ellas y con la fortuna de que el toro no se cebó cuando tenía algún espectador en el suelo e indefenso.

De los afectados, cuatro de ellos han sido trasladados al hospital al presentar fracturas de clavícula, húmero o de costillas además de un traumatismo craneoencefálico.

El encierro ha sido muy peligroso por la bravura de los toros y que gracias al buen hacer de los directores de campo y los caballistas pudieron entrar los seis toros en las calles de Medina no sin antes con muchos sustos y mucho peligro.

El encierro posterior empezó con mucho retraso al no haber ambulancias pues estas habían tenido que ir al hospital a llevar a los heridos. Hasta el momento no se sabe el alcance de las lesiones y los heridos que hay.

