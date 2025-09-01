El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Valladolid

La doce bombas de mortero inauguran unas multitudinarias fiestas de Medina del Campo

La Villa de las Ferias da la bienvenida a sus fiestas patronales con el habitual saludo del alcalde, la colocación de la bandera nacional y la novedosa fiesta del 'Super Cristongo'

Andrea Sánchez

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:54

Cientos de medinenses han dado hoy la bienvenida a las fiestas de San Antolín con un multitudinario acto que, como es tradicional, ha servido para ... dar el pistoletazo de salida. El saludo del alcalde, Guzmán Gómez Alonso, desde el balcón principal del ayuntamiento ha abierto la programación: «Día uno de San Antolín, comienzan nuestras fiestas. Desearos unos felices días llenos de respeto, de diversión, de compañerismo y que lo disfrutemos junto a nuestros familiares y a nuestros amigos» afirmaba.

