La doce bombas de mortero inauguran unas multitudinarias fiestas de Medina del Campo

Cientos de medinenses han dado hoy la bienvenida a las fiestas de San Antolín con un multitudinario acto que, como es tradicional, ha servido para ... dar el pistoletazo de salida. El saludo del alcalde, Guzmán Gómez Alonso, desde el balcón principal del ayuntamiento ha abierto la programación: «Día uno de San Antolín, comienzan nuestras fiestas. Desearos unos felices días llenos de respeto, de diversión, de compañerismo y que lo disfrutemos junto a nuestros familiares y a nuestros amigos» afirmaba.

Guzmán Gómez no solo se dirigió a los medinenses en su intervención, sino también a aquellos que se acerquen a disfrutar estos días de fiesta: «Que sean ocho días en los que olvidemos todo lo malo y solo tengamos lo bueno en nuestras manos. Recibamos con los brazos abiertos a todos los que nos visiten y sobre todo disfrutemos de nuestras ferias y fiestas de San Antolín». Para finalizar regidor y vecinos gritaban al unísono «¡Viva San Antolín, viva Medina del Campo y viva España!«.

Al habitual saludo del alcalde y colocación del pañuelo de San Antolín en el balcón principal, se le sumó la colocación de la bandera nacional en lo alto de la Iglesia de su patrón a cargo de la peña abanderada de este año 2025, 'Dukaticox'. Con gran emoción y euforia vivían los allí presentes el consiguiente toque de campanas y disparo de 12 bombas de mortero simulando la bandera de España frente a la casa consistorial.

Este primer día ha llegado además acompañado del novedoso 'Super Cristongo', una particular fiesta en la que muchos vecinos, vestidos con disfraces que tenían que comenzar por la letra M, en honor a su pueblo, comenzaban a disfrutar desde por la mañana de la música que les ofrecía este acto. El DJ Richy Vegas puso el ritmo desde el escenario en un acto que se ha alargado durante toda la tarde del lunes y, previsiblemente, hasta la madrugada, con DJs y algunos artistas conocidos como Los del Lío, Natalia Rodríguez o Sergei Rez.

La mañana del lunes ha finalizado con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos al ritmo de la música folclórica de los Dulzaineros Flau & Cía por las calles de la villa.

Las fiestas de San Antolín continuarán el martes hasta el próximo lunes con una programación muy completa, desde festejos taurinos, como encierros, capeas y novilladas, hasta actividades para los más pequeños, teatro y animación por la calle y mucha música con el Festival de Música Urbana, el próximo jueves, o el concierto del artista Nyno Vargas, el próximo viernes.