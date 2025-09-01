«Medina es una pasada y para el que no lo conozca, una cita a señalar» Espectáculos taurinos, música y teatro de calle en las Ferias y Fiestas de San Antolín hasta el próximo lunes día 8

El alcalde de Medina del Campo es Guzmán Gómez.

Andrea Díez Medina del Campo Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:31 Compartir

Medina del Campo se prepara, un año más, para vivir sus esperadas fiestas patronales hasta el próximo día 8, con un programa diverso en el que no faltan los encierros y espectáculos para todos los públicos. Con una fuerte implicación de vecinos y peñas, según el alcalde del municipio, Guzmán Gómez es una experiencia única a la que anima a conocer y vivir.

–Ofrecen un programa diseñado para el disfrute de todos los públicos. ¿Cuál ha sido el mayor reto en la organización?

–Lo complicado es compaginar el presupuesto que tienes, con la cantidad de eventos que quieres promover y la calidad de los mismos. Normalmente, todos queremos traer lo mejor para nuestras fiestas, pero no siempre es posible por la falta de presupuesto o por las muchas actividades que necesitamos para tantos días. Creo que este año se ha hecho un gran trabajo de negociación y planificación, por lo que hemos podido traer muchos eventos y de muy buena calidad.

–Los encierros tradicionales son, sin duda, uno de los principales reclamos de los festejos, pero también conllevan una gran responsabilidad. ¿Cómo afronta este compromiso?

–Pues con mucha afición y mucha responsabilidad. Soltar seis novillos de ganaderías tan prestigiosas y tener a más de 20.000 personas pendientes del evento, hace pensar que la tensión y los nervios de toda la organización están a flor de piel. No obstante, lo llevamos bastante bien y cada vez con más experiencia, aunque no sabes nunca lo que te puede pasar con el ganado bravos.

–Se cumplen ya 23 años del Gran Encierro Ecológico. ¿Cuál es la clave de su éxito y poder de convocatoria?

–Sin duda, el cariño que esta familia de amigos pone todos los años. La afición que transmiten a la villa y el esfuerzo que hacen para conseguir las delicias de todos los que asistimos. Sobre todo, de los más pequeños. La asociación amigos de los Cortés es una de las más emblemáticas y antiguas de la villa. Son geniales. Yo, los quiero mucho.

–El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha sido el encargado de leer el pregón este año ¿Cómo surgió la propuesta?

–El alcalde de Madrid es un genio, no solo como alcalde, sino como persona. Es querido por todos aquellos que saben dejar la política a un lado, y siempre ha estado dispuesto a colaborar con nuestra villa. Para mí ha sido un orgullo, contar con su presencia como pregonero.

–Estrenan este año una actividad bajo con el nombre de 'Super Cristongo'. ¿En qué consiste?

–Es una superfiesta temática que hasta el momento solo se ha celebrado en lugares privados y siendo de pago. Será la primera vez que se organice algo igual en público y gratuito. Una innovación más de este ayuntamiento, que pone el nombre de Medina del Campo en lo alto de la fiesta, la cultura y la diversión.

–Encontramos en la programación de este año alguna novedad más como el I Concurso de Cortes de novillos infantil...

–Sí, una manera más de seguir promoviendo y apostando por los más pequeños. Y, además, seguir promoviendo nuestra fiesta más importante. Que es la fiesta taurina. Una muestra más de que el apoyo de asociaciones, vecinos y colectivos es fundamental en la programación de cualquier fiesta. Habrá también otras novedades, como serán los vermut en la plaza, el Cristongo o la organización de los conciertos nocturnos.

–Las peñas son el alma de las fiestas locales, en en el caso de Medina del Campo, ¿Qué función cumple la Coordinadora de Peñas?

–Las peñas son fundamentales para las fiestas de cualquier municipio. En este caso, están coordinadas por COPELIN y esto hace que su presencia sea fundamental para todos los Sanantolines. Todas las asociaciones y colectivos son importantes en la redacción de cualquier programa de fiestas, así como en el desarrollo de las mismas.

–La Peña-Olimpiadas COPELÍN 2025 y el Gran Prix tienen una buena acogida. ¿Son una muestra de la participación que generan las propuestas presentadas?

–Efectivamente, tal y como decíamos, la participación de las peñas es fundamental en la organización, redacción del programa y por supuesto en las propias fiestas . Sin peñas no hay nada.

–La cagada del manso. ¿Se podría definir como un sorteo peculiar?

–Sí, realmente es un sorteo, ya que será el azar lo que determine donde caiga el mojón. No obstante, algo divertido organizado por la asociación taurino cultural San Antolín.

–¿Cuál es para usted el momento más emotivo?

–Sin duda alguna, la subida de la bandera el día uno. Supone el inicio de nuestras fiestas y cuando se te saltan las lágrimas cuando ves a todo el mundo disfrutar con esas ganas. El respeto, la diversión y cordialidad, entre todas la sociedad Medinense y su comarca se unen en torno a nuestras calles.

–Consolidado como un elemento clave de la oferta cultural de la que se puede disfrutar estos días, el teatro urbano y la animación de calle siguen ganando protagonismo. ¿Se extienden por los barrios o se concentran en zonas concretas?

–Intentamos que todas las actividades de San Antolín se concentren en torno al centro. De este modo, todos los barrios son tratados de la misma manera. Cada uno de los barrios, ya tiene sus fiestas a lo largo del verano. No obstante, las asociaciones de los barrios son cruciales para la redacción del programa y organización de eventos tan importantes como las carrozas

–La fiesta se siente en las calles de Medina y desde agosto celebra la Feria de Calle. ¿Qué tal está funcionando?

–Cada vez mejor. La idea de ponerle sombra a nuestra plaza y de poder utilizar el centro de la plaza Mayor más grande de España en horas de calor ha sido muy buena. Además, se genera un ambiente incomparable, rodeado de ricos vinos y buena gastronomía. Aquí, la asociación de hosteleros ha echado el resto y, gracias a ellos y con muchos esfuerzo, se puede materializar.

–Las prefiestas son la antesala de las Ferias y Fiestas de San Antolín, van calentando motores con la sólida apuesta apuesta por el Festival Mapping Me que cumple diez años...

–Este año se ha decidido sacarlo de la feria renacentista y probar suerte. Hemos podido comprobar que el Festival Mapping Me camina solo y es capaz de atraer numeroso público en cada una de sus proyecciones. Además, seguimos apostando por nuestro patrimonio llevándolo por todos los edificios históricos del municipio.

–Con el fin de las fiestas y el regreso a la rutina. ¿En qué iniciativas están centrando ahora sus esfuerzos de cara al nuevo curso escolar?

–Viene un año duro y de mucho trabajo. Muchos proyectos y muy importantes que cambiarán el futuro de Medina y su comarca. Estoy orgulloso de liderarlo, aunque con los pies en la tierra para poder desarrollarlo con éxito y efectividad. Lo más bonito de ser ALCALDE es sentir que todo lo que haces es útil para tu gente y tu territorio.

–Desde que es alcalde ¿cuál es el mejor recuerdo de fiestas que tiene?

–Poder felicitar a todos los medinense el día uno antes de la subida de la bandera.

–¿Qué mensaje enviarías a quienes todavía no han tenido la oportunidad de disfrutar de las fiestas de Medina?

–Les diría que están tardando mucho en conocerlas. Medina es una pasada y para el que no lo conozca, una cita a señalar en su calendario para visitarnos. Aquí, no defraudamos.

PROGRAMA

Lunes, 1 de septiembre:

11:00h. Concentración y desfile de peñas.

11:30 h. Pasacalles de la Banda de la Escuela Municipal de Música de Medina del Campo.

11:50 h. Saludo del alcalde y colocación del pañuelo de San Antolín.

12:00 h. Colocación de la bandera nacional en lo alto de la Iglesia Colegiata de San Antolín a cargo de la Peña 'Dukaticox'.

12:15 h. Pacalles a cargo de las charangas 'Cucu Band' y 'El Chupinazo'.

12:30 h. Super Cristongo, una fiesta temática de disfraces que empiecen por la letra M, que tendrá varios horarios: 12:30h a 19:00h; 22:00 h a 23:45h; y 00:30 a 02:30 horas.

12:45 h. Salida de la Comparsa de Gigantes y Cabezudos, acompañada por los Dulzaineros Flau & Cía.

23:59 h. Sesión de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia del Mediterráneo de Villamarchante (Valencia).

Martes, 2 de septiembre:

06:30 h. Diana floreada de las Peñas de Medina del Campo. Amenizada por la Charanga 'El Chupinazo'.

07:30 h. Desayuno Tradicional al estilo COPELÍN.

09:00 h. Primer Encierro Tradicional al Estilo de la Villa. Fiesta Declarada de Interés Turístico Nacional. Con novillos de la ganadería de Zahorí.

13:00 h. Solemne Voto de Villa en honor a nuestro patrón San Antolín, celebración cantada por la Coral Voces Amigas. A continuación, procesión y al finalizar se interpretará la Jota de Medina 'Los Novillos'.

14:30 h. Vermú, amenizado por el espectáculo musical 'Electro charanga Electromotores'.

20:30 h. Primer Encierro Urbano y a continuación capea.

21:30 h. Primer pase Los Bailes de Versalles con la orquesta 'Avatars'.

22:30 h. Concierto Tributo 'Da igual'

00:30 h. Segundo pase Los Bailes de Versalles con la orquesta 'Avatars'.

Miércoles, 3 de septiembre:

11:00 h. Taller de pintar capotes con tres turnos de 20 niños cada uno. (Inscripción festejos@ayto-medinaldelcampo.es)

De 12:00 h a 15:00 h. Parque infantil acuático con las atracciones: megatobogán acuático extreme, tobogán acuático e hinchable acuático 'La Pecera'.

13:00 h. X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Espectáculo de Magia a cargo de 'Freddy Varó'.

18:30 h. Corrida de Toros Mixta con 4 toros de la ganadería de 'El Vellosino' y 2 toros de la ganadería de 'El Canario' para los matadores Sebastián Castella, Borja Jiménez y el rejoneador, Guillermo Hermoso de Mendoza.

20:00 h. Taller de cocina para niños de 8 a 12 años (inscripciones hasta el día 3 a las 14:00h).

21:00 h. X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Espectáculo Musical Infantil 'Piratas de Secano' de la compañía Xip Xap Teatre.

21:00 h. Peña-Olimpiadas COPELÍN 2025.

Jueves, 4 de septiembre:

09:00h Segundo Encierro Tradicional al Estilo de la Villa. Fiesta Declarada de Interés Turístico Nacional. Con novillos de la anadería 'Torrestrella'. A continuación capea con novillos.

13:00 h. Vermú, amenizado por el espectáculo musical itinerante 'Ruta Mahou Music 2025'.

18:00 h. I Concurso de Cortes de novillos infantil en el Coso del Arrabal.

18:30 h. Ruta Cucubatas con la Charanga 'La Nota'.

20:30 h. X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Botproject presenta 'Collage'.

22:30 h. IV Festival de Música Urbana. Con las actuaciones de: Dasoul, Iván Ortiz, Los Daza Dj y Dj sorpresa.

23:00 h. XXIII Gran Encierro Ecológico.

Viernes, 5 de septiembre:

12:00 h. Segundo Toro del Cajón Infantil.

13:00 h. Fiesta de la Espuma.

14:30 h. Comida de socios de la coordinadora de peñas de Medina del Campo (COPELÍN).

17:00 h. Los chiqui cabestros. bueyada Infantil. Actividad para menores de 14 años acompañados por un adulto.

17:30 h. Grand Prix . Participan peñas de COPELÍN.

20:30h Segundo Encierro Urbano.

23:00 h. Concierto de NyNo Vargas.

Sábado, 6 de septiembre:

09:00h Tercer Encierro Tradicional al Estilo de la Villa. Fiesta Declarada de Interés Turístico Nacional. Con novillos de la Ganadería de 'Caminero'. Homenaje a Simón Caminero. A continuación capea con novillos.

13:00 h. Vermú, amenizado por el espectáculo musical 'Arte y compás'.

17:00 h. Tardeo COPELÍN y concurso de disfraces.

20:30 h. Tercer Encierro Urbano y a continuación capea .

21:00 h. Verbena taurina/Día del Disfraz, amenizada por 'Discomovida IVN'.

22:30 h. X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Correcalles de Fuego 'Alien's Foc' de la compañía 'Scura Splats'. (espectáculo pirotécnico)

00:00 h. Concierto 'La Flaka & Junior'.

Domingo, 7 de septiembre:

09:00h Cuarto Encierro al Estilo de la Villa Con novillos de la Ganadería de 'Hnos. Martín Alonso'. A continuación capea con novillos.

13:00 h. Vermú, amenizado por el espectáculo musical 'Motociclones Electrocharanga' .

20:00 h. Laser Combat.

21:30 h. Gran desfile de carrozas.

23:00 h. La noche del guateke. Con las actuaciones de: Alfonso Pahíno y Helena Bianco.

00:00 h. Discomovida Tradicional COPELÍN.

Lunes, 8 de septiembre:

06:30 h. Diana floreada de las Peñas de Medina del Campo.

07:30 h. Desayuno Tradicional al estilo COPELÍN.

09:00 h. Quinto Encierro Tradicional al Estilo de la Villa. Fiesta Declarada de Interés Turístico Nacional. Con novillos de la Ganadería de 'Lorenzo Espioja'. A continuación capea con novillos.

13:00 h. Vermú, amenizado por la actuación musical de 'Mark & Alba'.

18:00 h. Los chiqui cabestros. bueyada infantil. Actividad para menores de 14 años acompañados de un adulto.

19:00 h. La cagada del manso.

20:30 h. X Muestra de Teatro Urbano y Animación de Calle. Fàbrica de Paraules presenta 'Ritmos animalescos'.

22:30 h. Sesión de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia del Mediterráneo de Villamarchante (Valencia).