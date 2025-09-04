El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento en el que el astado de Torrestrella cornea a uno de los caballos.

Ver 34 fotos
Momento en el que el astado de Torrestrella cornea a uno de los caballos. Jaci Navas

Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo

La ganadería de Torrestrella ha ofrecido buen juego en un festejo que se ha complicado después de que la manada entrara a las calles por separado

Miguel Ángel Rochas

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:09

Bonito y peligroso encierro. Así se puede calificar el segundo festejo tradicional de las fiestas de San Antolín que han realizado este jueves por la ... mañana los toros de Torrestrella, un encierro que han completado cinco astados tras alcanzar las calles de Medina de una forma dispar. Primero porque llegaron desagrupados, de uno en uno; y segundo porque uno de los astados, de pelo colorado, se quedó en el embudo y generó momentos de peligro tanto en las talanqueras como ante los caballistas, con tres equinos cogidos pero ninguno de gravedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Don Bacalao se queda sin caseta de la Feria de Día por «la inflexibilidad de un vecino»
  2. 2

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4 Herido un motorista de 33 años en una colisión con un coche en Valladolid
  5. 5 ¿A qué hora se podrá ver este domingo en Valladolid el eclipse total lunar?
  6. 6

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  7. 7 Victoria Federica disfruta de unos días en Valladolid rodeada de los viñedos de Abadía Retuerta
  8. 8

    Crece la circulación de covid durante el mes vacacional de agosto
  9. 9

    Ignite inicia un proceso de 14 despidos en las oficinas del Real Valladolid
  10. 10

    El Ayuntamiento reconoce un déficit de un centenar de operarios en el Servicio de Limpieza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo