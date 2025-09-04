Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo

Bonito y peligroso encierro. Así se puede calificar el segundo festejo tradicional de las fiestas de San Antolín que han realizado este jueves por la ... mañana los toros de Torrestrella, un encierro que han completado cinco astados tras alcanzar las calles de Medina de una forma dispar. Primero porque llegaron desagrupados, de uno en uno; y segundo porque uno de los astados, de pelo colorado, se quedó en el embudo y generó momentos de peligro tanto en las talanqueras como ante los caballistas, con tres equinos cogidos pero ninguno de gravedad.

A las nueve de la mañana salían desde los corrales de la Golosa los seis toros de Torrestrella acompañados de nueve bueyes. A priori, todo apuntaba a que iba a ser un encierro limpio, pues los toros llevaban bastante tiempo encabestrados. Si bien, la realidad es que rápido se convirtió en un pequeño caos, con toros y bueyes corriendo al lado de los caballos, desperdigados por el recorrido del encierro.

Pasadas las nueve y veinte entraba el primer toro, acompañado de un grupo de caballistas. En ese momento llegaba también un toro colorado, que antes de pisar la calle Carreras se volvió, rematando con fuerza a las talanqueras y creando momentos de peligro. Un bravo toro que arremetió contra el vallado y contra los caballistas, que logró alcanzar a tres caballos a los que corneó pero ninguno de gravedad.

Mientras se estaba intentando meter a este toro en el embudo, llegaron otros dos toros con otro grupo de caballistas y, por detrás, otro más con otro grupo con el que se toparon los caballos que intentaban salir.

Ampliar Dos espectadores se resguardan en la empalizada ante la presencia del astado. J. Navas

En mitad de este pequeño caos llegaba otro de los Torrestrella, que entró de forma perfecta en la calle. Mientras, se intentaba meter al toro colorado hasta en cuatro ocasiones en las calles. Pero el astado hacía caso omiso, por lo que se procedió a meter los bueyes y recoger el novillo por los servicios municipales.

Una vez recogidos todos los toros y encerrados en el descansadero se procedió a la suelta por la calle en un encierro limpio y bonito, donde los cinco Torrestrella se adelantaron a los bueyes, lo que permitió que se pudieran ver bonitas carreras, entrando en el coso del Arrabal con bastantes metros de distancia de los mansos sin ningún incidente.

Para acabar la jornada taurina se dio suelta a tres toros de la ganadería de Hermanos Martín Alonso «Los Chulas», en una capea muy entretenida, con muy buenos cortes por muchos de los especialistas de esta disciplina que se acercan los días de los encierros hasta la villa de Medina del Campo.