El primer encierro urbano de Medina del Campo, muy rápido y sin percances graves El adelanto de la hora del festejo atrajo hasta la localidad vallisoletana a cientos de aficionados, que llenaron tanto el coso como las talanqueras del recorrido

Miguel Ángel Rochas Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:45 Comenta Compartir

Medina del Campo celebró a última hora de la tarde del martes un nuevo encierro que contó con gran éxito de público gracias, en buena parte, a que se adelantara la hora de celebración. Tanto el recorrido como el coso lucían una estampa similar: no había prácticamente hueco para seguir la suelta de los bravos toros de Lorenzo Rodríguez Espioja, que el pasado domingo brillaron en el concurso de cortes.

Así, a las 20:30 horas dio comienzo el festejo taurino con la suelta, desde la plaza del Arrabal, de cuatro astados que enfilaron hacia la avenida de Portugal con gran velocidad, permitiendo a varios de los corredores habituales a hacer preciosas carreras e incluso a apartarse en algunos tramos debido a la excesiva velocidad que llevaban.

Una vez llegados a la calle Carreras, se les volvió a subir a la plaza, ya a menor velocidad, por lo que las carreras fueron más largas y los corredores aguantaron bien la cara del toro, dejando así un bonito espectáculo.

Acabado el encierro, se procedió a la posterior capea, donde se soltaron dos toros de Lorenzo Rodríguez Espioja y uno de Torrestrella. Se vio una buena capea gracias a la bravura de los novillos, con el único percance de una cogida sufrida por el cortador Sergio García Tororo sin mayores consecuencias, un revolcón que no le impidió volverse a poner delante del novillo y hacerle un magnífico corte.