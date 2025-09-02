Vibrante y complicado encierro con seis toros de la ganadería de Zahorí en Medina del Campo Un hombre de 66 años ha recibido un varetazo en la pierna después de que uno de los astados embistiera a su caballo

Miguel Ángel Rochas Martes, 2 de septiembre 2025, 13:48 Comenta Compartir

Primer encierro de las fiestas de San Antolín 2025 en Medina del Campo con reses navarras de la ganadería de Zahorí, bravas y muy complicadas en el manejo con los caballos, lo que ha hecho que la manada entrara segregada y donde solamente ha habido que lamentar un varetazo a un caballista.

En concreto, J. P. M., de 66 años de edad, ha resultado herido con un varetazo en la pierna cuando uno de los novillos de Zahorí embistió a su caballo pegándole en una pierna, por lo que ha tenido que ser atendido minutos después en la enfermería de la plaza de toros

El encierro ha comenzado a las 9 de la mañana desde los corrales de la Golosa, de donde salían los seis novillos de zahorí acompañados de doce bueyes. Ya nada más salir se vio las complicaciones que iba a tener el encierro, pues los toros no quisieron saber nada ni de bueyes ni de caballistas, con bruscas arrancadas que han hecho abanicos en los jinetes para no resultar cogidos. La manada ha acabado partiéndose completamente, de manera que ha habido hasta siete grupos de caballos con toros y bueyes repartidos por todo el recorrido del encierro.

Sobre las 9:20 de la mañana llegaban los primeros animales al embudo; un buey que venía suelto y que no lo podían controlar los caballos, un toro jabonero y otros dos bueyes acompañados por otro grupo de caballos. Si bien, el astado jabonero de Zahorí se paró antes de pisar las calles, entrando los dos bueyes solos para posteriormente acceder también el toro. El otro cabestro se hizo el remolón y no quería saber nada de la calle, arremetiendo varias veces contra los caballos y llegando a embestir contra la valla de la empresa «mamá vaca», quedándose unos segundos enganchado y sin poderse mover. Una vez librado de las mallas, pudo emprender también la calle Carreras.

En otro grupo venía otro toro acompañado de una veintena de caballos, que consiguió entrar perfectamente en la calle.

No tardaría mucho en llegar otra manada de caballos con dos toros y varios bueyes, pero una vez llegado al embudo se pararon, saliéndose un toro burraco que arremetió contra los caballos en momentos de tensión en las talanqueras de madera. Vallas en las que, hay que recordar, no está permitida la presencia de público, pues son solamente para encauzar a los toros. El astado tuvo aquí bastante peligro aunque no llegó a romper ninguna talanquera.

Finalmente, el toro que seguía parado con los bueyes, rompió en una rápida carrera hacia la calle protagonizando una de las carreras más bonitas de la mañana. A su vez llegaron otros dos novillos que se pararon antes del asfalto de la calle Carreras, pero gracias a varios aficionados a punta de chaqueta consiguieron que pasaran las calles.

Una vez encerrados los seis toros de Zahorí en el descansadero, y después de varios minutos de descanso, volvieron a salir con destino a la plaza del Coso del Arrabal en una carrera rápida y donde los toros en alguna fase fueron buscando de izquierda a derecha tirando derrotes, quedándose otra vez el toro burraco, que entró varios minutos después no sin antes provocar varios sustos.

Una vez en la plaza se procedió a la suelta de dos toros de Torrestrella y otros dos de Caminero, en una entretenida capea con buenos y bonitos cortes y donde los toros estuvieron a la altura del festejo.