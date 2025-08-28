Medina del Campo ya conoce los toros que protagonizarán sus fiestas

Medina del Campo ha dado este jueves el pistoletazo de salida a sus fiestas de San Antolín con un encierro de bueyes y el desencajonamiento ... de los toros de las fiestas. Por fin ya huele a fiesta en la villa y los primeros en pisar el albero de la plaza del Arrabal fueron los bueyes, que durante estos días acompañarán por el campo a los toros hasta las calles de la localidad.

Más de cien caballistas acompañaron por el recorrido del campo hasta la plaza de toros a los bueyes. En una tarde lúdica y de paseo los bueyes y los caballistas salieron desde el cruce de cuatro caminos en una lenta marcha hasta la villa de Medina.

Una vez finalizado el encierro de bueyes se procedió, en la plaza de toros, al desencajonamiento de las reses a lidiar durante estos días. En primer lugar salieron los toros del día 2, de la ganadería navarra de Zahorí, de Falces. Dos negros, un jabonero y tres burracos grandes cuajados, cornalones y con mucho morrillo, que se llevaron una gran ovación del público.

El segundo camión en descargar fue el de los toros que se lidiarán el día 4 de septiembre, de la ganadería gaditana de Torrestrella. Dos castaños, tres negros y un burraco, más terciados, que de salida se refugiaron junto a los bueyes.

El tercer camión fue el de la del día 6, de la ganadería palentina de Simón Caminero. Los presentes se quedaron atónitos al ver los astados de la novillada traída a la localidad por Pedro Caminero. Tres toros negros y tres castaños bien presentados y con mucho trapío se llevaron dos atronadoras ovaciones.

Del cuarto camión salieron los astados del encierro del día 7, de la ganadería de Hermanos Martín (Los Chulas) de Nueva Villa de las Torres (Valladolid). Tres negros y tres colorados –grandes, serios y con mucha cara– pusieron el broche de oro al prólogo de las fiestas, que arrancarán en el apartado taurino este domingo con el concurso nacional de cortes, ese certamen que se ha ganado a pulso el puesto que ocupa entre los más importantes de los que se celebran en el país.