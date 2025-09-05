Medina del Campo disfruta con los bravos toros de Hermanos Martín Alonso

Impresionante ambiente el vivido este viernes por la tarde en Medina del Campo con toda la avenida Portugal repleta de público y la plaza del ... coso a reventar de público. El buen tiempo, el cambio del festejo a una hora más vespertina y las ganas de ver toros convirtieron en un éxito absoluto el encierro que protagonizaron cuatro ejemplares de la ganadería de Hermanos Martín Alonso 'Los Chulas', que dejaron muy buen sabor de boca, con carreras rápidas y derrochando bravura.

A las 20.30 horas del viernes salían desde la plaza de toros los cuatro astados bien cuajados de la ganadería de Nueva Villa de las Torres, hierro que no falta nunca en San Antolín y que siempre responde. Enfilaron la avenida de Portugal con mucha velocidad, buscando los laterales de las dos talanqueras y creando momentos de peligro, con tres toros por delante y otro por detrás con los bueyes, haciendo muy complicadas las carreras delante de ellos, con tramos donde hubo mucho peligro.

Ampliar Salida de toros y bueyes desde el coso a las calles. Jaci Navas

Una vez llegado al final del recorrido medinense retornaron a la calle, donde esta vez se pudieron ver bonitas carreras, con los toros más templados y en dos grupos, y los corredores llevando bien a los toros en la cara, con una gran entrada en la plaza del coso del arrabal.

Homenaje a Caminero

Nada más finalizar el encierro se soltaron tres toros de Simón Caminero, de Carrión de los Condes, una ganadería que será la encargada del desarrollo del encierro de este sábado, y a cuyo ganadero se le hará un homenaje al acabar el encierro.

La capea se desarrolló sin complicaciones. Los astados se lo pusieron difícil a los cortadores, viéndose muy buenos cortes de los muchos aficionados que participaron, entre ellos algunas caras conocidas del circuito de concursos de cortes, lo que hizo muy animada la capea, con un público volcado con el espectáculo, y varios sustos, pues los astifinos toros pusieron en más de una ocasión a prueba a los cortadores.

Para este sábado está previsto el tercer encierro tradicional de Medina del Campo, declarado de interés turístico Nacional, con reses de Simón Caminero, y a las 20.30 el tercer encierro urbano.