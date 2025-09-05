El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Tres toros en el recorrido urbano flanqueado por talanqueras repletas de público

Tres toros en el recorrido urbano flanqueado por talanqueras repletas de público Jaci Navas
Valladolid

Medina del Campo disfruta con los bravos toros de Hermanos Martín Alonso

El encierro urbano y la capea propiciaron vistosas carreras y cortes delante de los astados

Miguel Rochas

Medina del Campo

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:30

Impresionante ambiente el vivido este viernes por la tarde en Medina del Campo con toda la avenida Portugal repleta de público y la plaza del ... coso a reventar de público. El buen tiempo, el cambio del festejo a una hora más vespertina y las ganas de ver toros convirtieron en un éxito absoluto el encierro que protagonizaron cuatro ejemplares de la ganadería de Hermanos Martín Alonso 'Los Chulas', que dejaron muy buen sabor de boca, con carreras rápidas y derrochando bravura.

elnortedecastilla Medina del Campo disfruta con los bravos toros de Hermanos Martín Alonso