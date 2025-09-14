Los toros de Bañuelos ofrecen una vistosa carrera en Tordesillas

Emocionante y muy vistoso. Así ha sido el primer encierro de las fiestas de la Virgen de la Peña en Tordesillas, donde el público asistente ... abarrotó las talanqueras y disfrutó, sobre todo, del arreón de los cinco toros de Antonio Bañuelos, que entraron por las calles sin problemas.

A las 17:30 horas empezó el apartado en los corrales de los prados del Zapardiel, un espectáculo bonito que congrega a muchos vecinos y visitantes, y donde los caballistas de Sotoverde se emplearon a fondo y separaron los novillos ante el aplauso del público que se acercó a verlo. Una vez apartados salieron del prado hacia las calles de Tordesillas en una bella estampa entre los pinares con los caballos y los toros andando hasta el campo de tiro, donde después de un descanso , enfilaron hacia las calles. Un bonito arreón donde todos los toros junto con los bueyes entraron por las calles pero ya sueltos, lo que hizo que el encierro se quedara con los toros partidos por el recorrido. Poco a poco fueron llegando a la plaza, tirados de los mozos algunos a punto de chaqueta sin que se registrara ningún incidente ni herido.

Mañana a las 8:00 horas tendrá lugar el Toro del Alba; a las 10:00, el encierro y por la noche, el desenjaule del Toro de la Vega.