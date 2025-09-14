El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los caballistas conducen a los toros hacia la zona del puente.

Los caballistas conducen a los toros hacia la zona del puente. Jaci Navas

Valladolid

Los toros de Bañuelos ofrecen una vistosa carrera en Tordesillas

La localidad abrirá la jornada de mañana con el Toro del Alba y la cerrará con el desenjaule del Toro de la Vera por la noche

Miguel Ángel Rochas

Domingo, 14 de septiembre 2025, 22:09

Emocionante y muy vistoso. Así ha sido el primer encierro de las fiestas de la Virgen de la Peña en Tordesillas, donde el público asistente ... abarrotó las talanqueras y disfrutó, sobre todo, del arreón de los cinco toros de Antonio Bañuelos, que entraron por las calles sin problemas.

