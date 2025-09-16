Directo 'Saltavallas' sale puntual y ya recorre las calles de Tordesillas

'Saltavallas' sale puntual y ya recorre las calles de Tordesillas
Cualquier punto es bueno para no perder detalle del Toro de la Vega 2025
Sofía Fernández y Miguel Rochas
Valladolid
Martes, 16 de septiembre 2025, 11:17
11:15
El toro va cogiendo poco a poco dirección los prados de Zapardiel.
11:13
Mientras tanto, por megafonía informan al público que ha visto la salida: «Está detrás del campo de fútbol de hierba artificial, sin novedad de su situación por ahora».
11:12
Está generando peligro ahora 'Saltavallas'. Está constantemente parado, esperando a que se le acerque algún corredor o caballista para iniciar una arrancada.
11:12
Decenas de caballistas acompañan a Saltavallas' en estos momentos por el pinar.
11:11
'Saltavallas', escoltado por cientos de aficionados taurinos.
Fotografía: Rodrigo Jiménez
11:09
Así está en estos momentos el interior del recorrido desde el casco urbano, ya cerrado.
11:08
Han conseguido pararle ahora mismo... Pero sigue a la huida.
11:08
El toro huye de los caballistas..
11:06
El toro ha cogido la huida con los caballos y en la entrada de pinar se le está intentando parar.
11:05
Ha salido hace apenas cinco minutos y el de Garcigrande ya va dirección al campo de fútbol de la localidad.
11:05
Ahí está 'Saltavallas', ya en la zona donde se encuentran los caballistas y cierran ya la talanquera de la zona del puente.
11:03
Ya ha atravesado la rotonda acompañado de cientos de corredores y baja hacia los prados de Zapardiel, donde ha cogido tierra y sigue hacia la vega.
11:02
Va a trote llegando a los picones...
11:02
Se ha parado al final del empedrado y se dirige con mucha rapidez al puente.
11:02
'Saltavallas' se ha parado unos segundos a la salida del cajón y se dirige al empedrado, donde se vuelve.
11:01
'Saltavallas' sale puntual y ya recorre las calles de Tordesillas. ¡Comienza el Toro de la Vega 2025!
10:59
Cualquier punto es bueno para no perder detalle del Toro de la Vega 2025. Fotografía: Rodrigo Jiménez
10:58
Pues esto está a punto de empezar. El circuito está completamente cerrado, las talanqueras a rebosar de público, numerosos corredores dentro del recorrido... Solo falta 'Saltavallas', que va a salir en cuestión de minutos.
10:54
Muchísima expectación en Tordesillas. 'Saltavallas', el gran protagonista, está a punto de salir.
10:52
¿Y cómo se percibe desde dentro el festejo? Algunos corredores, in situ', desconfían del toro por el comportamiento que mostró el lunes por la noche... 'Saltavallas' salió al principio reservado, pero pegó algunas arrancadas a destiempo.
10:51
Pues ahora sí que comienza la cuenta atrás en Tordesillas. Menos de diez minutos para la suelta de 'Saltavallas', el imponente Toro de la Vega 2025 de 615 kilos.
10:49
El sol y las buenas temperaturas templan el ambiente en la mañana de este martes día 16, cuando la fiesta de la Virgen de la Guía alcanza su momento álgido con la celebración de este encierro centenario en el que, desde 2016, no se alancea al animal a su llegada a los prados de Zapardiel.
Fotografía: Rodrigo Jiménez
10:46
Se recuerda por megafonía las normas del festejo : «Alcohol y toros es una mezcla fatal. No golpee ni maltrate a las reses con palos y otros objetos, de lo contrario será penado. No empuje ni golpee a otros corredores ya que puede provocar caídas».
10:43
Mucha presencia policial en Tordesillas, tanto a pie como a caballo. Se respira tranquilidad y cierto nerviosismo por que empiece el festejo lo antes posible.
10:39
Hay quienes podrán ver la suelta del Toro de la Vega desde un lugar privilegiado. Que se lo digan a Celia, una joven que ha tenido que acudir varias horas antes para subirse a uno de los mejores puntos para ver el festejo.
10:36
¿Y cómo están las carreteras? A esta hora, muy poco tráfico en la A-62 y la A-6 en las inmediaciones de Tordesillas, según revelan las cámaras de la Dirección General de Tráfico (DGT).
10:33
Cierre del circuito y punto médico instalado y a punto. Queda menos de media hora para que 'Saltavallas' recorra las calles de Tordesillas y el público sigue llegando.
10:31
Anuncian por los altavoces las características del Toro de la Vega 2025. De nombre 'Saltavallas', 615 kilos, número 94, de la ganadería Garcigrande.
10:29
También habrá agentes a caballo para comprobar de cerca el correcto desarrollo del festejo taurino.
10:27
Es la rotonda uno de los puntos que a esta hora concentran a más aficionados taurinos. Así está a las 10:25 horas. Mientras, la megafonía comienza a animar a los presentes con música.
10:25
También se está dejando ver por la localidad vallisoletana alguna que otra bandera de Palestina.
10:23
Con las talanqueras ya repletas de aficionados taurinos, los caballistas van también tomando posición. Recordemos que a las 11:00 horas saldrá 'Saltavallas'.
10:20
Así está ahora mismo Tordesillas...
10:16
También llega ya a las inmediaciones de la calle San Antolín el más esperado: 'Saltavallas'. El camión donde viajan este astado y 'Poetiso', el nombre del sobrero, también del hierro de Garcigrande, ya está en la zona, escoltado por la Policía Municipal, para situarse en el punto de salida.
10:13
Banquetas, mantas e incluso una escalera, todo vale para ver lo mejor posible la salida de 'Saltavallas' y su recorrido por las calles de Tordesillas.
10:10
Quedan apenas 50 minutos para que arranque el festejo y las calles de Tordesillas van poco a poco llenándose de aficionados. Los primeros llegaron a las siete de la mañana a la calle San Antolín para coger sitio y poder ver de cerca la salida.
10:07
Todas las miradas apuntan hacia él: 'Saltavallas', un imponente astado de 615 kilos de la ganadería Garcigrande, es este martes el gran protagonista.
En este enlace puede conocer todos los detalles del animal.
10:05
Buenos días y bienvenidos a este directo en el que contaremos, minuto a minuto, el desarrollo del Toro de la Vega 2025 en Tordesillas.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
-
2
-
3
- 4 Binter lanza una promoción para volar entre Valladolid y Canarias desde 90 euros
- 5 Los bomberos sofocan un incendio en un restaurante de La Circular
- 6 Muere la influencer Marian Izaguirre tras encontrarla en estado crítico
-
7
- 8 Las termitas devoran la farmacia en este pueblo de la provincia de Segovia
- 9 Javier Cansado se aleja de los escenarios «varios meses» para tratarse de un tumor
-
10
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.