Reunión de la Junta de Seguridad para las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Villar en Laguna de Duero. Ayuntamiento de Laguna de Duero

Valladolid

104 guardia civiles y toda la Policía Local de Laguna velarán por la seguridad durante las fiestas

La Junta de Seguridad ha preparado un dispositivo especial para cada uno de los eventos programados «con especial atención en aquellos en los que se prevé mayor afluencia de gente»

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Jueves, 28 de agosto 2025, 22:04

Las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Villar en Laguna de Duero, que se celebran del 5 al 9 de septiembre ... , se acercan y la Junta de Seguridad ya se ha reunido para establecer el protocolo de actuación desde la mañana del 29 de septiembre, con el concierto de Rafa Sánchez, de la Unión, hasta el 9 de septiembre. 104 agentes de Guardia Civil y la plantilla de Polícia Local al completo, junto con otros apoyos como Protección Civil y una empresa de seguridad privada, velarán por la seguridad de todos los presentes en las fiestas patronales.

