104 guardia civiles y toda la Policía Local de Laguna velarán por la seguridad durante las fiestas

Las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Villar en Laguna de Duero, que se celebran del 5 al 9 de septiembre ... , se acercan y la Junta de Seguridad ya se ha reunido para establecer el protocolo de actuación desde la mañana del 29 de septiembre, con el concierto de Rafa Sánchez, de la Unión, hasta el 9 de septiembre. 104 agentes de Guardia Civil y la plantilla de Polícia Local al completo, junto con otros apoyos como Protección Civil y una empresa de seguridad privada, velarán por la seguridad de todos los presentes en las fiestas patronales.

Cada uno de los eventos programados contará con un dispositivo especial generado a tal efecto de tal forma que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado prestarán servicio en todos ellos con especial atención «en aquellos en los que se prevé mayor afluencia de gente». Además, habrá una empresa de seguridad privada como refuerzo en diferentes lugares con concentración de personas como, por ejemplo, algunos eventos musicales o en el entorno del lago para vigilancia de «Expoaire», que se celebra del 1 al 4 de septiembre, evitando así posibles actos vandálicos en las obras expuestas.

La Policía Municipal contará con toda la plantilla al completo cubriendo las 24 horas del día los días 5, 6, 7, 8 y 9 de septiembre, vigilando especialmente en los eventos en los que se prevé una mayor concentración de personas, como el pregón, los diferentes conciertos y los festejos taurinos. Además, su dron será usado para vigilancia, «utilizando por la noche la cámara térmica para tener mayor control sobre los lugares con poca luz». No obstante, la Policía Local también llevará a cabo una serie de controles de alcoholemia preventivos en diferentes puntos del municipio para tratar de disuadir en el consumo de alcohol a las personas que vayan a conducir.

Los agentes de Guardia Civil estará coordinados en todo momento con la Policía Local, contando con la presencia durante los días festivos de 104 agentes, con 2 patrullas en los turnos de noche velando por la seguridad en las calles del municipio. Además, se dispondrá del apoyo de la USECI (Unidad de Seguridad Ciudadana). Protección Civil participará en los encierros programados dando apoyo a los servicios sanitarios y a Policía Local. Además, estarán presentes en el dispositivo del Día de las Peñas, el sábado 30 de agosto, en la XLI Carrera Popular Pedestre Virgen del Villar, el día 31, y en otros eventos deportivos.

Durante los días 30 de agosto y del 5 al 9 de septiembre, la concejalía de Acción Social pone en marcha un servicio especializado de Puntos Violeta, como espacio de información, asesoramiento y acompañamiento a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista, además de para la sensibilización y visibilización, ante la población del municipio en general de la violencia estructural que suponen las agresiones sexistas ocasionadas durante las fiestas. El servicio será prestado de forma presencial y estará a disposición ciudadana en dos emplazamientos estratégicos, Avenida Madrid y Plaza del Coso, con el propósito de dar cobertura durante los eventos masivos y nocturnos programados en fiestas y dirigidos especialmente al público joven y adolescente.