El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de la campaña para prevenir agresiones sexistas durante las fiestas patronales de Laguna de Duero. Ayuntamiento de Laguna

Valladolid

Laguna contará con puntos violetas y vaso contra la sumisión química en sus fiestas patronales

El Ayuntamiento se suma a la campaña de prevención y lucha contra las agresiones sexistas con el objetivo de «prevenir y erradicar actos violentos de caracter sexista y machista»

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:40

Un año más el Ayuntamiento de Laguna de Duero contará con puntos violetas y repartirá vasos contra la sumisión química en sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Villar ... . Impulsado por la concejalía de Servicios Sociales y Acción Social, el Ayuntamiento persigue el objetivo de «prevenir cualquier tipo de discriminación y actos violentos de carácter sexista y machista». Como ya es habitual la campaña cuenta con varias acciones a las que se incorpora como novedad de este año la creación de dos vídeos relacionados con la sumisión química con los que se pretende «sensibilizar e informar a la población, especialmente la joven y adolescente, de la realidad que supone esta práctica y nueva forma de violencia contra las mujeres con objeto de prevenirla».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La autopsia confirma que el joven marroquí hallado en la carretera de San Román murió atropellado
  2. 2

    Destrozan y roban material valorado en 12.000 euros de una peluquería de Delicias
  3. 3

    La tarjeta Buscyl llegará a 130.000 usuarios este lunes a través de un código QR
  4. 4

    Llega a la Feria de Valladolid un novedoso carrusel que solo ha estado dos veces en España
  5. 5

    El único detenido por el tiroteo mortal de Ávila pidió el alta voluntaria en el Río Hortega
  6. 6 El Gadis que revitalizará las Galerías Avenida del Paseo de Zorrilla abre este jueves
  7. 7

    El camionero implicado en el accidente con dos militares heridos es de Valladolid
  8. 8

    Roban cientos de miles de euros en joyas de una casa de Segovia
  9. 9 ¿Recuerdas qué había antes en estos establecimientos de la Plaza Mayor de Valladolid?
  10. 10 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Laguna contará con puntos violetas y vaso contra la sumisión química en sus fiestas patronales

Laguna contará con puntos violetas y vaso contra la sumisión química en sus fiestas patronales