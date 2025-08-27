Laguna contará con puntos violetas y vaso contra la sumisión química en sus fiestas patronales

Un año más el Ayuntamiento de Laguna de Duero contará con puntos violetas y repartirá vasos contra la sumisión química en sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Villar ... . Impulsado por la concejalía de Servicios Sociales y Acción Social, el Ayuntamiento persigue el objetivo de «prevenir cualquier tipo de discriminación y actos violentos de carácter sexista y machista». Como ya es habitual la campaña cuenta con varias acciones a las que se incorpora como novedad de este año la creación de dos vídeos relacionados con la sumisión química con los que se pretende «sensibilizar e informar a la población, especialmente la joven y adolescente, de la realidad que supone esta práctica y nueva forma de violencia contra las mujeres con objeto de prevenirla».

Baja el lema «Las agresiones sexistas también afectan. Alza la voz», el Consistorio de Laguna de Duero pretende velar por el disfrute de unas fiestas patronales libres de cualquier tipo de discriminación y actos violentos de carácter sexista y machista. Para ello busca concienciar a los vecinos y vecinas del municipio, especialmente a los y las más jóvenes, de lo que las actitudes y comportamientos sexistas dañan y empobrecen a la sociedad deteriorando las relaciones entre mujeres y hombres y proyectando modelos tóxicos en los niños y niña de hoy, futuras generaciones de jóvenes y adolescentes.

Es por ello que durante las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Villar, que se celebran del 5 al 9 de septiembre, Laguna contará con un servicio especializado de Punto Violeta, como espacio de información, asesoramiento y acompañamiento a víctimas de cualquier tipo de agresión sexista, además de para la sensibilización y visibilización, ante la población del municipio en general, de la violencia estructural que suponen las agresiones sexistas ocasionadas durante las fiestas.

Ampliar Laguna de Duero contará con vasos contra la sumisión química durante sus fiestas patronales. A. Rodríguez

Estos espacios estarán distribuidos en dos emplazamientos estratégicos, Avenida Madrid y Plaza del Coso, «con el propósito de dar cobertura durante los eventos masivos y nocturnos programados en fiestas y dirigidos especialmente al público joven y adolescente, ha señalado durante la presentación Fernando Vara, concejal de Servicios Sociales y Acción Social.

Asimismo, se repartirá pulseras, pañoletas y vasos contra la sumisión química y panfletos informativos como un decálogo de comportamiento respetuoso e igualitario, un díptico para identificar y rechazar cualquier comportamiento que suponga una agresión sexual, con alusiones a las nuevas formas de violencia como pueden ser la sumisión química o la violencia en al ámbito digital, incluyendo pautas de comportamiento en caso de sufrirla o presenciarla y haciendo referencia a teléfonos de interés o un cómic.