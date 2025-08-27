El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Peñistas durante la lectura del pregón en 2018. Santiago Bermejo

Programa completo de las fiestas de Laguna de Duero 2025

La celebración y festejos con motivo de la Virgen del Villar tendrán lugar del viernes 5 al martes 9 de septiembre

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 27 de agosto 2025, 13:56

Se acerca la semana grande en Laguna de Duero con las fiestas de Nuestra Señora del Villar 2025. El municipió celebrará desde el día 5 y hasta el 9 de septiembre sus tradicionales festejos. Aquí, el programa completo de todos los actos y actividades que se celebrarán en la localidad.

Viernes 5 de septiembre

• 17:00 horas Ambientación musical con los DJs locales. Plaza Mayor.

• 19:00 horas Concentración de peñas y pregón a cargo de Samu Enrique y Zoran. Plaza Mayor.

• 19:30 horas Chupinazo, desfile de peñas y carrozas. Charangas: Motociclones y La Juerga. Recorrido que va desde la plaza Mayor hasta la avenida Madrid

• 20:00 horas Espectáculo músical a cargo de Iván Arcos. Música Techno. Bar Sobu Sushi, avenida de Madrid, nº17.

• 20:30 horas Orquesta Los Players. Plaza de los Lavaderos

• 22:00 horas Visita de autoridades y peñistas a las distintas peñas acompañados por la charanga La Juerga. Plaza Mayor.

• 23:00 horas Concierto OBK. Avenida de Madrid, nº17.

Sábado 6 de septiembre

• 00:30 horas Encierro urbano. Recorrido desde la plaza de toros hasta la plaza de la Constitución.

• 01:00 horas Capea con discomovida. Plaza de toros

• 01:30 horas Orquesta Los Players. Plaza de los lavaderos.

• 02:00 horas Discomovida en la carpa municipal. Real de la Feria.

• 03:00 horas Concierto Destrangis. Avenida Madrid, nº17.

• 11:00 horas 2º Encierro urbano. Recorrido que va desde la plaza de toros hasta la plaza de la Constitución.

• 12:00 horas Karaoke peñista. Plaza de la Constitución.

• 12:30 horas Degustación de pincho de chorizo. Calle Caballeros, 7.

• 12:30 horas VII Concurso de porrón. Calle 3 de abril, nº10 y calle La Iglesia a la altura de los locales parroquiales.

• 13:00 horas Concierto de flamenco, Roy Café. Calle Huertas, 8.

• 14:30 horas Concierto Las Chicas. Bar Dèja-vu. Calle Ramón J. Sender.

• 14:30 horas Concierto The Perets. Bar Manhattan. Calle Prado, 3.

• 14:30 horas Concierto Mazinger Zeltas y paella. Calle Castilla, 7.

• 17:00h a 00:00 Super tardeo pub Zambra. People Remember. Avenida Madrid, 25.

• 18:00 horas Festival taurino sin picadores amenizado por la A.C. Banda de Música de Laguna de Duero.

• 19:00 horas Teatro de Calle El Círculo. Parque de Valladolid.

• 19:00 horas Concierto Rebel Radio y The Magnificals Rock and Roll. Bar Coyote. Calle Las Tercias, 6.

• 20:00 horas Pasacalles musical con degustación de Limonada, con charanga Kalambre.

• 20:00 horas Concierto Punkdemia Errante. Calle Castilla, 7.

• 20:00 horas Espectáculo musical a cargo de Iván Arcos. Música Techno. Avenida de Madrid, 17.

• 22:00 horas Concierto Da igual, Avenida de Madrid, 57.

Domingo 7 de septiembre

• 00:30 horas Tercer encierro urbano. El recorrido va desde la plaza de toros hasta la plaza de la Constitución.

• 01:00 horas 2ª capea con discomovida. Plaza de toros.

• 01:00 horas Laguna de Duero Bass Night con varias actuaciones. Avenida Madrid,17.

• 01:30 horas Orquesta Diamante Show band.

• 02:00 horas Discomovida en la carpa municipal. Real de la Feria.

• 11:00 horas 4º Encierro urbano. Recorrido que va desde la plaza de toros hasta la plaza de la Constitución.

• 13:00 horas Pasacalles musical gastronómico con la charanga La Resaka. Salida desde la plaza de toros.

• Desde la 13:00 horas Hinchables con música. Bar La Luna. Calle Castilla, 7.

• 13:00 horas Retromanía music con Nacho Carni y Julio Cantalapiedra. Bar Bambino. Avenida Madrid, 41.

• 13:30 horas Música variada. Café Bar Zapa. Calle Pablo Picasso, 2.

• 14:30 horas Concierto Cambalache. Bar Dèja-vu. Calle Ramón J. Sender.

• 16:00 horas Tardeo con Los del Lío y Quike Av y concentración de peñas en la plaza Mayor, y posterior subida a la ermita acompañados por la charanga El Pendón. Plaza Mayor.

• 18:00 horas Santo Rosario, misa y novena. Ermita de Nuestra Señora del Villar.

• 19:00 horas Sorteo para la bajada de la Virgen, Besamanos y ofrenda floral por parte de las autoridades, peñistas y devotos. Ermita de Nuestra Señora del Villar.

• 19:00 horas Teatro de calle Tartana. Parque de Valladolid.

• 19:30 horas Concierto Los Rumbeiros, Rock del bueno. Bar Coyote. Calle Las Tercias, 6.

• 20:30 horas Concierto 'Haciendo el indie'. Avenida Madrid, 57.

• 21:00 horas Orquesta Top Líder. Plaza de los Lavaderos.

• 21:00 horas Concierto Gabo F feat Percfussion. Bar Manhattan. Calle Prado, 3.

• 21:00 horas Concierto Bloody Mary. Bar Timanfaya. Calle Ramón J. Sender.

• 21:30 horas Concierto Mandala. Bar Dèja-vu. Calle Ramón J. Sender.

• 22:00 horas 3ª Capea con discomovida. Plaza de toros.

Lunes 8 de septiembre

• 00:30 horas 5º Encierro urbano. Recorrido que va desde la plaza de toros hasta la plaza de la Constitución.

• 01:30 horas II Villar Fest con DJs. Avenida Madrid, 57.

• 02:00 horas Discomovida en la carpa municipal. Real de la Feria.

• 11:00 horas 6º Encierro urbano. Toros del cajón. Recorrido que va desde la plaza de la Constitución hasta la plaza de toros.

• 11:30 horas Subida desde le ayuntamiento hasta la Ermita de Nuestra Señora del Villar, acompañado por la A.C. banda de música de Laguna de Duero.

• 12:00 horas Misa solemne. Ermita de Nuestra Señora del Villar

• 12:30 horas Bingo musical Francachela. Plaza de la Tomatera.

• 12:45 horas Subasta y procesión con el tradicional baile de jotas castellanas. Ermita de Nuestra Señora del Villar.

• Sobre las 13:00 horas Degustación de pinchos de chorizo y limonada. Alrededores de la Ermita de Nuestra Señora del Villar.

• 13:00 horas Sesión de DJs en directo. Bar Bambino. Avenida Madrid, 41.

• 13:30 horas Concierto Las Chicas. Café Bar Zappa. Calle Pablo Picasso, 2.

• 14:30 horas Concierto Los Batracios. Bar Manhattan. Calle Prado, 3.

• 15:00 horas Concierto The Perets. Bar Déja-vu. Calle Ramón J. Sender.

• 18:00 horas Concurso de cortes. Plaza de toros.

• 19:00 horas Teatro de calle 'Tot Bé'. Parque de Valladolid.

• 19:00 horas Exhibición de la escuela de baile Danzarella. Plaza Mayor.

• 20:00 horas Concierto La edad de oro del pop español, con varios artistas. Avenida Madrid, 57.

• 20:30 horas Concierto Punkdemia Errante. Bar Timanfaya. Calle Ramón J. Sender.

• 21:00 horas Encierro infantil. Calle Caballeros, 7.

• 23:30 horas Concierto Benito Kamelas.

Martes 9 de septiembre

• 00:30 horas Capea con discomovida. Plaza de toros.

• 01:30 horas Degustación de sopas de ajo. Calle Tercias.

• 02:00 horas Discomovida en la carpa municipal. Real de la Feria.

• 10:00 horas Concurso de habilidad con tractor y remolque. Entorno cañada de la Arboleda.

• 12:00 horas Misa solemne. Ermita de Nuestra Señora del Villar.

• 12:30h a 14:30 Cortador de Jamón y degustación de quesos. Avenida de Madrid, 26.

• 12:45 horas Subasta y procesión con el tradicional baile de jotas castellanas. Ermita de Nuestra Señora del Villar

• 13:00 horas Vermú musical con Lolita Parera. Plaza de la Constitución

• 13:00 horas Concierto El duende eléctrico. Bar Timanfaya. Calle Ramón J. Sender.

• 18:00 horas Novillada con picadores amenizada por la A.C. Banda de Música de Laguna de Duero. Plaza de toros.

• 19:00 horas Teatro de calle Tres tristes trolls. Parque de Valladolid.

• 20:30 horas 7º y último encierro urbano. Recorrido que va desde la plaza de toros hasta plaza de la Constitución.

• 20:30 horas Orquesta Tango. plaza de los Lavaderos.

• 22:00 horas Espectáculo pirotécnico El resplandor Lagunero a cargo de Pirotecnia Vulcano. Entorno del lago.

• 22:30 horas Entrega de permios del concurso de carrozas. Plaza de los Lavaderos.

• 23:00 horas Orquesta Tango. Plaza de los Lavaderos.

