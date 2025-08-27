Programa completo de las fiestas de Laguna de Duero 2025 La celebración y festejos con motivo de la Virgen del Villar tendrán lugar del viernes 5 al martes 9 de septiembre

Peñistas durante la lectura del pregón en 2018.

Se acerca la semana grande en Laguna de Duero con las fiestas de Nuestra Señora del Villar 2025. El municipió celebrará desde el día 5 y hasta el 9 de septiembre sus tradicionales festejos. Aquí, el programa completo de todos los actos y actividades que se celebrarán en la localidad.

Viernes 5 de septiembre

• 17:00 horas Ambientación musical con los DJs locales. Plaza Mayor.

• 19:00 horas Concentración de peñas y pregón a cargo de Samu Enrique y Zoran. Plaza Mayor.

• 19:30 horas Chupinazo, desfile de peñas y carrozas. Charangas: Motociclones y La Juerga. Recorrido que va desde la plaza Mayor hasta la avenida Madrid

• 20:00 horas Espectáculo músical a cargo de Iván Arcos. Música Techno. Bar Sobu Sushi, avenida de Madrid, nº17.

• 20:30 horas Orquesta Los Players. Plaza de los Lavaderos

• 22:00 horas Visita de autoridades y peñistas a las distintas peñas acompañados por la charanga La Juerga. Plaza Mayor.

• 23:00 horas Concierto OBK. Avenida de Madrid, nº17.

Sábado 6 de septiembre

• 00:30 horas Encierro urbano. Recorrido desde la plaza de toros hasta la plaza de la Constitución.

• 01:00 horas Capea con discomovida. Plaza de toros

• 01:30 horas Orquesta Los Players. Plaza de los lavaderos.

• 02:00 horas Discomovida en la carpa municipal. Real de la Feria.

• 03:00 horas Concierto Destrangis. Avenida Madrid, nº17.

• 11:00 horas 2º Encierro urbano. Recorrido que va desde la plaza de toros hasta la plaza de la Constitución.

• 12:00 horas Karaoke peñista. Plaza de la Constitución.

• 12:30 horas Degustación de pincho de chorizo. Calle Caballeros, 7.

• 12:30 horas VII Concurso de porrón. Calle 3 de abril, nº10 y calle La Iglesia a la altura de los locales parroquiales.

• 13:00 horas Concierto de flamenco, Roy Café. Calle Huertas, 8.

• 14:30 horas Concierto Las Chicas. Bar Dèja-vu. Calle Ramón J. Sender.

• 14:30 horas Concierto The Perets. Bar Manhattan. Calle Prado, 3.

• 14:30 horas Concierto Mazinger Zeltas y paella. Calle Castilla, 7.

• 17:00h a 00:00 Super tardeo pub Zambra. People Remember. Avenida Madrid, 25.

• 18:00 horas Festival taurino sin picadores amenizado por la A.C. Banda de Música de Laguna de Duero.

• 19:00 horas Teatro de Calle El Círculo. Parque de Valladolid.

• 19:00 horas Concierto Rebel Radio y The Magnificals Rock and Roll. Bar Coyote. Calle Las Tercias, 6.

• 20:00 horas Pasacalles musical con degustación de Limonada, con charanga Kalambre.

• 20:00 horas Concierto Punkdemia Errante. Calle Castilla, 7.

• 20:00 horas Espectáculo musical a cargo de Iván Arcos. Música Techno. Avenida de Madrid, 17.

• 22:00 horas Concierto Da igual, Avenida de Madrid, 57.

Domingo 7 de septiembre

• 00:30 horas Tercer encierro urbano. El recorrido va desde la plaza de toros hasta la plaza de la Constitución.

• 01:00 horas 2ª capea con discomovida. Plaza de toros.

• 01:00 horas Laguna de Duero Bass Night con varias actuaciones. Avenida Madrid,17.

• 01:30 horas Orquesta Diamante Show band.

• 02:00 horas Discomovida en la carpa municipal. Real de la Feria.

• 11:00 horas 4º Encierro urbano. Recorrido que va desde la plaza de toros hasta la plaza de la Constitución.

• 13:00 horas Pasacalles musical gastronómico con la charanga La Resaka. Salida desde la plaza de toros.

• Desde la 13:00 horas Hinchables con música. Bar La Luna. Calle Castilla, 7.

• 13:00 horas Retromanía music con Nacho Carni y Julio Cantalapiedra. Bar Bambino. Avenida Madrid, 41.

• 13:30 horas Música variada. Café Bar Zapa. Calle Pablo Picasso, 2.

• 14:30 horas Concierto Cambalache. Bar Dèja-vu. Calle Ramón J. Sender.

• 16:00 horas Tardeo con Los del Lío y Quike Av y concentración de peñas en la plaza Mayor, y posterior subida a la ermita acompañados por la charanga El Pendón. Plaza Mayor.

• 18:00 horas Santo Rosario, misa y novena. Ermita de Nuestra Señora del Villar.

• 19:00 horas Sorteo para la bajada de la Virgen, Besamanos y ofrenda floral por parte de las autoridades, peñistas y devotos. Ermita de Nuestra Señora del Villar.

• 19:00 horas Teatro de calle Tartana. Parque de Valladolid.

• 19:30 horas Concierto Los Rumbeiros, Rock del bueno. Bar Coyote. Calle Las Tercias, 6.

• 20:30 horas Concierto 'Haciendo el indie'. Avenida Madrid, 57.

• 21:00 horas Orquesta Top Líder. Plaza de los Lavaderos.

• 21:00 horas Concierto Gabo F feat Percfussion. Bar Manhattan. Calle Prado, 3.

• 21:00 horas Concierto Bloody Mary. Bar Timanfaya. Calle Ramón J. Sender.

• 21:30 horas Concierto Mandala. Bar Dèja-vu. Calle Ramón J. Sender.

• 22:00 horas 3ª Capea con discomovida. Plaza de toros.

Lunes 8 de septiembre

• 00:30 horas 5º Encierro urbano. Recorrido que va desde la plaza de toros hasta la plaza de la Constitución.

• 01:30 horas II Villar Fest con DJs. Avenida Madrid, 57.

• 02:00 horas Discomovida en la carpa municipal. Real de la Feria.

• 11:00 horas 6º Encierro urbano. Toros del cajón. Recorrido que va desde la plaza de la Constitución hasta la plaza de toros.

• 11:30 horas Subida desde le ayuntamiento hasta la Ermita de Nuestra Señora del Villar, acompañado por la A.C. banda de música de Laguna de Duero.

• 12:00 horas Misa solemne. Ermita de Nuestra Señora del Villar

• 12:30 horas Bingo musical Francachela. Plaza de la Tomatera.

• 12:45 horas Subasta y procesión con el tradicional baile de jotas castellanas. Ermita de Nuestra Señora del Villar.

• Sobre las 13:00 horas Degustación de pinchos de chorizo y limonada. Alrededores de la Ermita de Nuestra Señora del Villar.

• 13:00 horas Sesión de DJs en directo. Bar Bambino. Avenida Madrid, 41.

• 13:30 horas Concierto Las Chicas. Café Bar Zappa. Calle Pablo Picasso, 2.

• 14:30 horas Concierto Los Batracios. Bar Manhattan. Calle Prado, 3.

• 15:00 horas Concierto The Perets. Bar Déja-vu. Calle Ramón J. Sender.

• 18:00 horas Concurso de cortes. Plaza de toros.

• 19:00 horas Teatro de calle 'Tot Bé'. Parque de Valladolid.

• 19:00 horas Exhibición de la escuela de baile Danzarella. Plaza Mayor.

• 20:00 horas Concierto La edad de oro del pop español, con varios artistas. Avenida Madrid, 57.

• 20:30 horas Concierto Punkdemia Errante. Bar Timanfaya. Calle Ramón J. Sender.

• 21:00 horas Encierro infantil. Calle Caballeros, 7.

• 23:30 horas Concierto Benito Kamelas.

Martes 9 de septiembre

• 00:30 horas Capea con discomovida. Plaza de toros.

• 01:30 horas Degustación de sopas de ajo. Calle Tercias.

• 02:00 horas Discomovida en la carpa municipal. Real de la Feria.

• 10:00 horas Concurso de habilidad con tractor y remolque. Entorno cañada de la Arboleda.

• 12:00 horas Misa solemne. Ermita de Nuestra Señora del Villar.

• 12:30h a 14:30 Cortador de Jamón y degustación de quesos. Avenida de Madrid, 26.

• 12:45 horas Subasta y procesión con el tradicional baile de jotas castellanas. Ermita de Nuestra Señora del Villar

• 13:00 horas Vermú musical con Lolita Parera. Plaza de la Constitución

• 13:00 horas Concierto El duende eléctrico. Bar Timanfaya. Calle Ramón J. Sender.

• 18:00 horas Novillada con picadores amenizada por la A.C. Banda de Música de Laguna de Duero. Plaza de toros.

• 19:00 horas Teatro de calle Tres tristes trolls. Parque de Valladolid.

• 20:30 horas 7º y último encierro urbano. Recorrido que va desde la plaza de toros hasta plaza de la Constitución.

• 20:30 horas Orquesta Tango. plaza de los Lavaderos.

• 22:00 horas Espectáculo pirotécnico El resplandor Lagunero a cargo de Pirotecnia Vulcano. Entorno del lago.

• 22:30 horas Entrega de permios del concurso de carrozas. Plaza de los Lavaderos.

• 23:00 horas Orquesta Tango. Plaza de los Lavaderos.