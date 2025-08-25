Camela, OBK y encierros, platos fuertes de las fiestas de Laguna de Duero

Las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Villar, que tendrán lugar del 5 al 9 de septiembre, se acercan y el Ayuntamiento de Laguna ... de Duero ya ha desvelado la programación que llenará de ambiente las principales arterias del municipio. Como no podía ser de otra manera ,el pistoletazo de salida a las fiestas será el tradicional pregón que este año correrá a cargo de los tres laguneros que forman el conocido grupo de rock Benito Kamelas, Samu, Enrique y Zoran. Los festejos taurinos también abarcan buena parte de la programación con siete encierros urbanos, tanto en horario de noche como a media mañana, cuatro capeas con discomovida, y un Concurso de Cortes.

Como novedades reseñables respecto a otros años, el Ayuntamiento de Laguna de Duero ha incluido en la programación un karaoke peñista en la mañana del sábado 6 de septiembre, o la recuperación de la tradición de la degustación de pincho de chorizo como antes ofrecían las peñas de Laguna el día 8 tras la procesión de la Virgen, concretamente en los alrededores de la Ermita.

La música también estará presente en cada rincón del municipio durante los días de fiestas. Tras la antesala con el concierto previo del grupo Camela el 29 de agosto, durante todos los días festivos se podrá disfrutar de orquestas de primer nivel en el panorama nacional, con nombres como Los Players, Top Líder o Tango. Además, este año, regresan los conciertos gratuitos a las calles con grandes apuestas como el conocido grupo OBK, el día 5 de septiembre, o la actuación de Benito Kamelas, el día 8.

Además de estas dos citas, habrá conciertos para todos los gustos musicales con grupos como Destrangis, Da Igual, Haciendo el Indie o la Edad de Oro del Pop Español o espectáculos de djs. Además, gracias a la colaboración de diversos establecimientos hosteleros, serán varios los vermús amenizados con conciertos de los que se disfrutarán esas jornadas por toda la localidad.

El día 9 de septiembre tendrá lugar en el entorno del lago una sesión de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Vulcano, con un espectáculo especial bajo el título Resplandor Lagunero. A la amplia programación se suma también el teatro de calle con cuatro sesiones, con cuatro compañías diferentes, todas ellas con espectáculos reconocidos y llegadas de diferentes puntos de nuestra geografía.

La gastronomía también será uno de los ejes principales de las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Villar de Laguna de Duero. Este año participarán diez establecimientos hosteleros con su Pincho de Feria Virgen del Villar a un precio fijo de 2,50 euros sin incluir bebida. No obstante, como cada año, la semana previa a las fiestas estará dedicada a los más pequeños, con diferentes eventos diseñados para ellos: hinchables, cine al aire libre, actividades lúdicas o deportivas.