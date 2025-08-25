El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Artistas que actuarán en el las fiestas de Laguna de Duero.

Valladolid

Camela, OBK y encierros, platos fuertes de las fiestas de Laguna de Duero

La amplia programación cuenta con actividades para todas las edades, con el Karaoke Peñista y el grupo Benito Kamelas como pregoneros el 5 de septiembre

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:32

Las Fiestas en Honor a Nuestra Señora del Villar, que tendrán lugar del 5 al 9 de septiembre, se acercan y el Ayuntamiento de Laguna ... de Duero ya ha desvelado la programación que llenará de ambiente las principales arterias del municipio. Como no podía ser de otra manera ,el pistoletazo de salida a las fiestas será el tradicional pregón que este año correrá a cargo de los tres laguneros que forman el conocido grupo de rock Benito Kamelas, Samu, Enrique y Zoran. Los festejos taurinos también abarcan buena parte de la programación con siete encierros urbanos, tanto en horario de noche como a media mañana, cuatro capeas con discomovida, y un Concurso de Cortes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Blindan dos hospitales de Valladolid por el ingreso de los implicados en el tiroteo de Ávila
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Bustamante hará parada en un pueblo de Valladolid durante su gira: precio de las entradas
  4. 4

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  5. 5 Detenido en el hospital de Valladolid un joven de 19 años implicado en el tiroteo mortal de Ávila
  6. 6 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  7. 7 Un detenido por apuñalar a un joven de 22 años en Valladolid
  8. 8 Detenido por amenazar de muerte y proferir insultos racistas a una camarera
  9. 9

    Dos grandes cadenas de perfumerías estarán frente a frente en la Calle Mayor de Palencia
  10. 10

    La ampliación del Hotel Colón Plaza se materializa con el vaciado del inmueble

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Camela, OBK y encierros, platos fuertes de las fiestas de Laguna de Duero

Camela, OBK y encierros, platos fuertes de las fiestas de Laguna de Duero