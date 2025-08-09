El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Iker y Roberto Castrodeza, DJ´s Castro, pinchando en las piscinas de Peñaflor de Hornija

Iker y Roberto Castrodeza, DJ´s Castro, pinchando en las piscinas de Peñaflor de Hornija Rodrigo Jiménez

DJ´s con lazos de sangre en Valladolid

Roberto e Iker Castrodeza, padre e hijo, comparten la pasión de ser DJ´s y actúan como un tándem perfecto

Laura Negro

Laura Negro

Valladolid

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:02

En la casa de los Castrodeza, en Laguna de Duero, la música es el hilo que ha unido a dos generaciones. Roberto tiene 49 años, ... su hijo Iker, 17 y ambos comparten una pasión que comenzó casi por casualidad y que hoy los ha convertido en un tándem musical perfecto. Ambos son DJs. El progenitor, con una afición que ha permanecido guardada en el cajón durante décadas. Su hijo, con un talento precoz que ha encontrado en los escenarios un modo de expresión y tal vez una profesión de futuro.

