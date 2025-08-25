El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Imagen promocional del concierto de Camela en Laguna de Duero. Ayuntamiento de Laguna de Duero
Valladolid

Cancelado el concierto de Camela en Laguna de Duero

El duo de cuñados ha cancelado el concierto previsto para el 29 de agosto debido «a los problemas de salud que sufre el cantante Dioni»

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez

Lunes, 25 de agosto 2025, 20:56

Laguna de Duero se queda sin concierto de pago como antesala a sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Villar. Camela, el grupo formado por los cuñados Dioni Martin y Ángeles Muñoz, ha cancelado el concierto previsto para el próximo 29 de agosto en la Plaza de Toros de Laguna de Duero por «problemas de salud que sufre Dioni, integrante del grupo», han explicado en un comunicado. Las entradas, que se había puesto a la venta el 20 de agosto -tan solo 9 días antes del concierto-, serán reembolsadas.

El Ayuntamiento de Laguna de Duero en la búsqueda de una rápida solución que permita a los vecinos disfrutar de un concierto como antesala a sus fiestas patronales ha confirmado que «Rafa Sánchez de la Unión actuará a las 22:00 horas en la Plaza de Toros con acceso gratuito hasta completar aforo» y agradecen la comprensión y «el apoyo del público».

