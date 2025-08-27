La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales de Laguna escala con una intervención policial

Adrián Rodríguez Miércoles, 27 de agosto 2025, 21:48 Comenta Compartir

La tensión por la fecha de celebración de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Villar continúa en Laguna de Duero. Las fiestas se celebrarán del 5 al 9 de septiembre pero la Plataforma del 7 al 11 de septiembre sigue luchando por «mantener la tradición». El último episodio ha tenido lugar al finalizar el pleno municipal del mes de agosto, el 26 de agosto. La plataforma había registrado en tiempo y forma -mas concretamente el 21 de agosto a las 11:09 horas- la petición para intervenir y leer un escrito cuestionando «la legalidad de la votación del cambio de fechas» pero el alcalde, Avelino Álvarez, no les otorgó palabra apelando que «el secretario me dio la solicitud al entrar al pleno» y que «se ha procedido así con otras asociaciones en otras ocasiones».

Con tensión en el ambiente y sin que la Plataforma del 7 al 11 de septiembre hubiese podido exponer sus argumentos en el pleno municipal la Policía Municipal de Laguna de Duero tuvo que intervenir para separar a varios integrantes de la plataforma, al concejal de Independientes por Laguna, Juan Carlos Rodríguez. «Fue una conversación subida de tono, pero no hubo agresiones», explica el inspector de la Polícia Municipal de Laguna de Duero. Con la Policía Municipal mediando en el vestíbulo de entrada al Ayuntamiento, una de las asistentes al pleno sacó el teléfono móvil para sacar la escena y al parecer, según confirma la Polícia Municipal, «hubo un forcejeo para evitar la grabación con el móvil».

PSOE y IU-Podemos -que junto con Por Laguna forman la oposición municipal- han denunciado estos hechos, tanto la negativa del alcalde a la intervención de la agrupación vecinal como el encontronazo al final el pleno. Pese a que el alcalde, Avelino Álvarez, señala que «no sabía que había registrado intervención hasta que entré al pleno y el secretario me dio el papel del registro» y añade: «Le invito, al igual que hice ayer, a que expongan sus argumentos y participen en el pleno del mes siguiente». Desde IU-Podemos señalan que «el desconocimiento del escrito de solicito no exime de su obligación de cumplir con la normativa» y desde el PSOE tildan los hechos de «autoritarismo».

«El autoritarismo, la falta de trasparencia y las falsedades más que evidentes se han vuelto a demostrar una vez más en el pleno de agosto de nuestro municipio donde no fue permitida la participación ciudadana de una agrupación de vecinos», señalan los socialistas y añaden al respecto: «Todas las intervenciones ciudadanas se realizan una vez terminado el pleno, y por tanto nunca aparecen en el orden del día, como dice el alcalde». Tal y como señalan integrantes de la plataforma vecinal en contra de la fechas de celebración de las fechas patronales «el alcalde nos dijo que al no estar en el orden del día no podíamos intervenir y resulta que no tiene que aparecer en el orden del día».

El culmen de tensión llegó tras finalizar el pleno y cuando las cámaras que registran todo lo que se dice allí se apagaron. «Este hecho provocó algunas quejas y voces en el vestíbulo del Ayuntamiento a la finalización del pleno, que fueron además respondidas de malos modos por uno de los concejales de Independientes por Laguna que provocó su enfrentamiento con algunos de los asistentes al pleno por la grabación de las imágenes de las protestas y que incluso quitó el móvil a una persona sin su consentimiento, no llegando a más por la intervención de la policía municipal», relatan desde el PSOE.

Por su parte, desde IU-Podemos confiesan «la tensión escaló a tal punto que la Policía Municipal tuvo que mediar entre el concejal y las demás personas implicadas para garantizar la seguridad de la veintena de personas presentes en ese momento» y añaden: «No es la primera vez que este equipo de gobierno silencia las voces críticas, pero los hechos de ayer traspasaron una nueva línea roja, instalando la confrontación y la hostilidad a pocos días de nuestras fiestas». Al parecer una de las asistentes al pleno, y según confirman fuentes policiales, ha interpuesto una denuncia por los hechos ocurrido en la Guardia Civil y la Polícia Municipal de Laguna de Duero presentará el parte de intervención.

El origen del problema: la votación por el cambio de fechas

El descontento de la Plataforma que defiende las fiestas de Laguna del 7 al 11 de septiembre bajo el lema «más tradición y menos comisión» es evidente. En el escrito que planeaban leer en el pleno municipal, y al que ha tenido acceso El Norte de Castilla, cuestionan «las formas de convocatoria de la votación, el censo para la votación, la custodia de la urna del día 18 hasta el 26 de noviembre, así como las características de la urna que no era trasparente, no tener un censo previo de los colectivos que ese mismo día se registran y votan, o la razón por la que el voto es secreto, por lo que se desconoce si el mismo se ha ejercido en el sentido acordado por todo el colectivo al que representa».

Asimismo, cargan de nuevo con la concejal de festejos, Estela Crespo, cuestionando « el expediente número 7567/2024 de fecha 8 de noviembre de 2024 aportado por la concejal de festejos en la convocatoria de la votación con el nombre de «Obligaciones, Derechos y Deberes de los miembros de la comisión de festejos», pues desconocemos cuando y en qué pleno se ha aprobado este documento, sin comunicación de periodo de alegaciones, en el que no se cita normativa alguna que regulen las citadas obligaciones, derechos y deberes, ni informe jurídico que avale dicho reglamento. Estas actuaciones son contrarias al derecho administrativo, sin olvidar que la comisión de festejos sólo tiene carácter informativo, de mera consulta».

También apuntan hacía el alcalde de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, «no haber recibido comunicación alguna por su parte» y solicitan que «de cara a las fiestas patronales de los próximos años se abstenga la votación del cambio de fechas en el seno de una comisión informativa como es la Comisión de Festejos y, si se sigue planteando el cambio de fechas, se justifique adecuadamente las razones que lo avalan y se elabore de forma consensuada un procedimiento de votación que reúna los requisitos de legalidad, transparencia y representatividad».

