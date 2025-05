La Plataforma del 7 al 11 de septiembre de Laguna de Duero defiende «más tradición y menos comisión»

La polémica por el cambio de fechas de las Fiestas Patronales de Nuestra Señora la Virgen del Villar en Laguna de Duero continúa. La votación ... llevada a cabo por la Comisión de Festejos, con más de 90 asociaciones y agrupaciones, para la celebración de las fiestas ha suscitado la polémica entre los que prefieren que se celebren del 7 al 11 de septiembre, «como manda la tradición», y los que apoyan el cambio de este año, del 5 al 9 de septiembre. «La tradición manda que el 7 de septiembre es el día del pregón y la ofrenda floral y eso este año no lo tenemos», aseguran desde la Plataforma del 7 al 11 de septiembre de Laguna de Duero.

Son más de medio millar los vecinos que se han sumado a la plataforma para «hacernos notar» a favor de que las fiestas «se sigan celebrando del 7 al 11 de septiembre como toda la vida». «Solo en el año 2009 se cambiaron de fecha y ya hubo polémica. Ese año se acordó verbalmente que no se celebrarían más votaciones para el cambio de fecha y años después volvemos a vivir lo mismo», sentencian desde la Plataforma. Los miembros de dicha agrupación han preferido mantenerse en el anonimato «porque no tenemos presidente ni portavoz, aquí hablamos en nombre de todos los que formamos esta plataforma».

Su vinculación al pueblo, en que mucho de ellos han nacido, y su arraigo y defensa de las tradiciones son sus argumentos. «En Laguna de Duero, como en tantas localidades de España, la economía se basaba en la agricultura, por esto, en septiembre, después de la cosecha, aprovechaban para divertirse y dedicar a la Virgen las fiestas patronales. Tenemos un pasado muy arraigado a la religión católica y, aunque ahora, el país es aconfesional, todos, creyentes o no, deberíamos valorar y salvaguardar nuestra cultura», confiesa.

«Laguna tiene un patrimonio material e inmaterial dedicado a la Virgen del Villar muy rico. La ermita en sí, como arquitectura con distintas piezas artísticas en su interior y de valor significativo. En cuanto al patrimonio inmaterial serían las costumbres, muchas de ellas relacionadas con la devoción a la Virgen, tales como la liturgia, la subasta, la música y el baile asociado a la jota castellana, la ofrenda floral del día 7, el de la Víspera tan esperada por todos, por ser el primer día de fiesta», apuntan desde la plataforma. Una víspera que este año se seguirá celebrando el 7 de septiembre pero que «no será el primer día de las fiestas y eso ya rompe la tradición».

La Plataforma del 7 al 11 de septiembre, que confiesa haber celebrado «manifestaciones esporádicas», acusa al alcalde de «no ser claro con nosotros». «Nos hemos reunido dos veces con él. En la segunda reunión, que se celebró el 24 de febrero, nos dijo que el día 7 de septiembre va a ser el pregón y subimos al Villar a hacer la ofrenda floral. También nos dijo que l1 de septiembre en el baile se entregaría los trofeos y habría fuegos artificiales. Le pedimos que lo publicara y no hemos tenido noticias hasta hoy», confiesan.

«Lo peor de todo es que Avelino Álvarez sigue sin dar la cara», añaden, y solicitan que «por lo menos nos diga que no ha podido hacer nada al respecto». El alcalde de Laguna de Duero, Avelino Álvarez, ha declarado a El Norte de Castilla que «se está trabajando para zanjar la polémica cuanto antes y tratar de satisfacer de alguna manera a todas las partes». Tal y como ha podido saber este periódico, se van a celebrar «diferentes reuniones en los próximos días» y es por ello que Avelino Álvarez prefiere «esperar para pronunciarme al respecto», señala el regidor.

Una votación «con irregularidades»

La Plataforma del 7 al 11 de septiembre asegura que la votación celebrada en la Comisión de Fiestas sufrió «múltiples irregularidades». «Primeramente muchas personas no nos hemos enterado de que había una votación. Faltaba mucha gente que si que participa en las fiestas. Aparecieron asociaciones de la nada. Se sabe que hay gente que ha votado más de una vez», confiesan desde la plataforma.

No obstante, señalan que el proceso de votación no se ha hecho con unas pautas claras: «No ha habido una custodia de urnas en condiciones, no ha habido procedimiento de reclamación, no ha habido un censo previo. Por ejemplo, a la Peña El Fregao, que tiene más de 300 socios, se le ha dado el mismo voto que a una que se ha constituido hace dos días. La votación no ha sido representativa».

Estela Crespo, concejala de festejos del Ayuntamiento de Laguna de Duero, asegura que «la custodia de la urna de votación, una de las utilizadas durante las elecciones municipales, ha cumplido todos los protocolos y ha estado custodiada por los técnicos del Ayuntamiento en un armario con llave. Además, se tenía un censo asociativo para controlar la votación en todo momento». Además, reafirma que la votación de la Comisión de Fiestas «ha sido un proceso democrático»

Desde la plataforma confiesan que «no quieren crear polémica y controversia» pero ha sido «el propio Ayuntamiento de Laguna de Duero quien ha permitido que esto ocurriese sabiendo que es un tema que divide al municipio». «Si está en un órgano de Gobierno tu función es apaciguar y templar y no provocar discordia», finalizan.