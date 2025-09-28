Platerías dirá adiós al último andamio en un edificio de 1870 que acogerá 14 apartamentos turísticos

«¡Qué alegría!, de verdad, es una noticia estupenda para toda la calle», destaca con una amplia sonrisa Mercedes Delgado detrás del mostrador del decano ... de los comercios de Platerías, la tienda de decoración Ronte (52 años cumple el negocio), en alusión al «inminente» comienzo de las obras de rehabilitación que recuperarán el inmueble del número 18, con vuelta a Ramón Núñez, para reconvertirlo en el segundo bloque de apartamentos turísticos de esta arteria comercial que, cuando sea una realidad, dirá adiós no solo al último andamios que afea las vistas a la iglesia de la Vera Cruz sino que culminará el ambicioso proyecto de rehabilitación de la propia vía iniciado en un lejano 1998.

El promotor, y propietario del edificio, que está detrás de este proyecto es el constructor segoviano Raúl Martín (Navisthal), él mismo que rehabilitó la cuna de San Pedro Regalado, situada en la otra punta de Platerías (número 1) y que ya funciona como alojamiento turístico; él mismo que hizo lo propio con otro bloque catalogado de Claudio Moyano (número 38); y él mismo que tiene en marcha -inciará las obras en octubre- la reconversión del palacete del número 16 de la calle San Martín.

Y ahora anticipa que prevé iniciar los trabajos en su nueva propiedad de Platerías en cuanto reciba los pertinentes permisos de obra. «El proyecto ya lo tiene el Ayuntamiento y esperamos su autorización -la de San Martín la recibió el pasado martes- para comenzar la rehabilitación del edificio y convertirlo en 14 apartamentos turísticos de lujo en la línea del resto de nuestros alojamientos -cuatro con este en la ciudad-», explica el propio empresario antes de concretar que el edificio, con vuelta a la calle Ramón Núñez (hacia Cantarranas), cuenta con la máxima catalogación y se mantendrán «tanto los forjados interiores como sus fachadas», con sus llamativos balcones de forja a Platerías y los miradores que dan a Ramón Núñez.

2025 1998 La calle Platerías, aún con coches, en 1998 y en 2025, con la remozada cúpula de la Vera Cruz al fondo. H. S. y J. S.

La fachada principal en sí ya fue objeto de un profundo lavado de cara en 2014 en el marco del Área de Rehabilitación Integral (ARI), iniciado en 1998 y que concluyó precisamente con la intervención en este inmueble, desahabitado desde finales de los años noventa y que albergó entre 1915 y 1996 el histórico comercio de cuadros y cristalería Miguel Jover. Entonces, cuando el resto de los centenarios inmuebles de la más que centenaria aún calle Platerías (sus orígenes se remontan al siglo XVI) habían pasado por el quirófano le llegó el turno a este edificio, entonces con otra propiedad, sin que después salieran adelante distintos proyectos para rehabilitarlo. Y eso que llegó a haberlos. El último fue aprobado hace tan solo dos años y preveía reconstruir su interior para habilitar ocho viviendas y dos apartamentos manteniendo el bajo comercial.

Pero aquel proyecto no llegó a ejecutase. El inmueble, pese al lavado de cara de 2014, continuó vacío y su fachada fue cubierta inicialmente por una malla verde de obra en su parte central para evitar desprendimientos y después, una vez en manos del constructor Raúl Martín, se cubrió de andamios y la malla verde tapó por completo su imponente frontal, en el que destacan (ahora tapados) sus hileras de artesonados de escayola entre sus muros de ladrillo rojo y sus ocho balcones de forja. En la parte central, y eso se perdió antes de la intervención de 2014, llegó a haber una hilera central de miradores de madera, que se retiraron entonces debido a su mal estado. Y en muy mal estado también se encuentra la más deteriorada aún cara posterior del edificio, la que da a la calle Ramón Núñez, cuyos bajos mantienen las verjas del comercio Miguel Jover y que conserva los miradores cubiertos también por andamios y una malla para evitar caídas de cascotes en esta estrecha vía peatonal que conduce a la plaza de Cantarranas desde la calle Macías Picavea.

Arriba, la fachada del número 18 antes de su lavado de cara en 2014. Deabjo, a la derecha, la fachada en 2019. A la izquierda, en la actualidad, ya cubierta por andamios. Catastro, Google Maps y J. Sanz

Los cerca de treinta años de abandono del edificio, cuyos últimos inquilinos salieron en 1996, a raíz de un aparatoso incendio registrado, al parecer, por un cortocicuito en la tienda de cuadros (un 28 de agosto), quedan en evidencia a vista de pájaro, o de 'google earth', donde se aprecia que carece de cubierta y se observa todo su desnudo entramado de vigas de madera. Su interior, hasta su desalojo definitivo hace 29 años, albergó el bajo comercial de Miguel Jover (167 metros cuadrados), ocho viviendas, de entre 62 y 199 metros cuadrados, en sus cuatro plantas y una novena y un almacenillo en el bajo cubierta.

Un incendio afectó en 1996 a la histórica tienda de cuadros de Miguel Jover, abierta en 1915, y aceleró el abandono del edificio

El inmueble de doble cara (Platerías y Ramón Núñez) ocupa 241 metros cuadrados de planta y cuenta con 1.210 metros cuadrados de superficie construida repartidos entre su bajo, sus cuatro plantas y el ático. «La reforma será integral, tal y como exige su catalogación de grado P3, por lo que se reconstruirán por completo todos sus elementos al igual que hemos hecho en el resto de nuestros alojamientos para después incorporar la máxima eficiencia energética y lo último en domótica en los apartamentos», destaca su propietario antes de concretar que en la línea de la obra de rehabilitación del palacete de San Martín manejan un plazo aproximado de dos años para recuperar el de Platerías. Eso a partir de que reciban los permisos municipales.

De manera que todo apunta, si no surgen contratiempos, a que los trabajos podrían comenzar en 2026 y estar listos en 2028. Para entonces se cumplirán treinta años exactos desde que comenzó el ambicioso ARI de Platerías, que no solo permitió recuperar de manera paulatina el lustre de todos los edificios una de las arterias comerciales más importantes, y la más histórica, sin duda, de la ciudad, sino que también implicó su peatonalización definitiva en 2004.

Pero para llegar hasta aquí el camino ha sido muy largo. Y así lo reconoce la decana de sus comerciantes, Mercedes Delgado, quien recuerda cómo durante años han tenido andamios ocupando la vía pública. El último, el del número 18 (su tienda está en el 20, en la esquina con Macías Picavea), tapa parcialmente las vistas hacia su comercio para los viandantes que caminan desde la plaza del Ochavo hacia la recién reconstruida iglesia de la Vera Cruz, cuya cúpula se derrumbó el 25 de junio de 2024 y cuya reconstrucción concluyó el 16 de marzo de 2025 con el regreso de la imagen de su Virgen al templo.

«El andamio nos tapa un poco la tienda y es un alivio saber que pronto se retirará y podremos recuperar por fin la calle al completo después de tantos años de obras», suspira la decana de los comerciantes de Platerías, Mercedes Delgado, quien ve también con buenos ojos que el uso del inmueble de al lado como apartamento turísticos «le vendrá muy bien a la calle». Y destaca, en este sentido, que la apertura como alojamiento de la también remodelada 'casa' de San Pedro Regalado, con entrada por el número 1 y con vuelta a la plaza del Ochavo, «ha traído mucho movimiento a Platerías».

Ampliar Labores de extinción del incendio declarado el 28 de agosto de 1998 en la tienda de cuadros Miguel Jover. El Norte

Los propietarios de Ronte recuerdan también aquel incendio ocurrido en un lejano 28 de agosto de 1996, a las ocho de la tarde, cuando el fuego se desató en la tienda de Miguel Jover. «El edificio perdió poco después a sus vecinos y así está desde entonces», recuerdan con pena. El fuego, según recogía al día siguiente la crónica de El Norte, no causó heridos, pero se declaró en «un sótano de difícil acceso que dificultó las tareas de extinción».

La calle Platerías tendría que esperar aún dos años para que se aprobará el Área de Rehabilitación Integral (ARI) de todo su entorno, y el de la Catedral, en el que se invirtieron más de once millones de euros y que permitieron subvencionar los sucesivos lavados de cara de sus edificios a lo largo de dieciséis largos años (1998-2014) en los que la vía, que dijo adiós al paso de vehículos en 2004, permaneció llena de andamios y obras.

Nuevas franquicias y cuatro veteranos

La histórica arteria comercial, que en los últimos tiempos ha visto numerosos vaivenes de inquilinos en sus negocios, vive ahora un cierto renacer de la mano de distintas franquicias de comida, como las recién llegadas hamburguesería Nache's o las pizzerías Sicilia Mia y Grosso Napolitano. Los bajos de sus edificios, incluido presumiblemente también el que se recuperará en el hueco dejado por Miguel Jover, suman 18 negocios abiertos y media decena de locales en busca de inquilinos -cinco del lado de los números impares solo el mencionado en el de los pares-.

Pero de todos ellos solo cuatro suman más de diez años de vida, como son la citada Ronte (52 años contemplan al decano de los comercios de Platerías del número 20); Casa Brígida, la tienda de delicias culinarias del número 2 (más de 25 años); La Tetera (número 17), abierta en dicho emplazamiento en 2001; y La Cocina Económica (número 4), que se mudó allí en 2013. El resto son negocios relativamente nuevos que, en numerosos casos, han cambiado sus letrero con bastante aisuidad en los últimos años.