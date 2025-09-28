El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Inmueble, cubierto de andamios, del número 18 de la calle Platerías. J. Sanz

Valladolid

Platerías dirá adiós al último andamio en un edificio de 1870 que acogerá 14 apartamentos turísticos

El inmueble abandonado del número 18, con vuelta a Ramón Núñez, será rehabilitado para cerrar la reforma integral de la calle iniciada en 1998

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Domingo, 28 de septiembre 2025, 08:14

«¡Qué alegría!, de verdad, es una noticia estupenda para toda la calle», destaca con una amplia sonrisa Mercedes Delgado detrás del mostrador del decano ... de los comercios de Platerías, la tienda de decoración Ronte (52 años cumple el negocio), en alusión al «inminente» comienzo de las obras de rehabilitación que recuperarán el inmueble del número 18, con vuelta a Ramón Núñez, para reconvertirlo en el segundo bloque de apartamentos turísticos de esta arteria comercial que, cuando sea una realidad, dirá adiós no solo al último andamios que afea las vistas a la iglesia de la Vera Cruz sino que culminará el ambicioso proyecto de rehabilitación de la propia vía iniciado en un lejano 1998.

