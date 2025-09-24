El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Exterior del palacete del número 14 de la calle San Martín. José Carlos Castillo

Valladolid

A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín

Las obras de rehabilitación integral de los inmuebles del siglo XIX y XVI, deshabitados desde 2007 y 1998, concluirán en «dos años»

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 06:43

Los trámites burocráticos continúan avanzando para recuperar dos 'momias' urbanísticas más que centenarias que llevan lustros esperando un necesario lavado para recuperar el lustre y ... devolverlas a la vida en la calle San Martín. Y ayer mismo se dio un nuevo paso con la aprobación municipal del proyecto de ejecución que dará paso a la «inminente» rehabilitación integral del más veterano de los dos, como es el palacete del número 14, construido en el siglo XVI, destinado a albergar 23 apartamentos turísticos «de lujo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigada por homicidio imprudente la conductora implicada en el accidente mortal de San Agustín
  2. 2

    Un grupo de encapuchados propina una brutal paliza a un hombre en Isla Dos Aguas
  3. 3

    Un incendio obliga a desalojos en una residencia de ancianos asistidos en La Rubia
  4. 4

    Horse lleva a Rumanía parte de la producción del motor HR10 que se fabrica en Valladolid
  5. 5

    La DGT instala otros dos radares de tramo más en Segovia
  6. 6

    Cortan el agua a los okupas de Arroyo y tardan tres horas en reengancharse
  7. 7 El mejor restaurante de Valladolid según Cocituber
  8. 8 Óscar Puente desata polémica al llamar «meseta» a León en redes sociales
  9. 9

    Investigan a tres trabajadores de La Fiestuki por «mentir» en un juicio por asesinato
  10. 10

    Muere un bebé de un año al precipitarse desde un segundo piso en Vitoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín

A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín