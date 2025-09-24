A la venta 18 pisos de lujo y aprobados 23 apartamentos turísticos en dos edificios históricos de San Martín

Los trámites burocráticos continúan avanzando para recuperar dos 'momias' urbanísticas más que centenarias que llevan lustros esperando un necesario lavado para recuperar el lustre y ... devolverlas a la vida en la calle San Martín. Y ayer mismo se dio un nuevo paso con la aprobación municipal del proyecto de ejecución que dará paso a la «inminente» rehabilitación integral del más veterano de los dos, como es el palacete del número 14, construido en el siglo XVI, destinado a albergar 23 apartamentos turísticos «de lujo».

El otro inmueble, también centenario (siglo XIX), situado en los números 4 y 6, con vuelta a la calle de los Moros, también vislumbra su regreso a la vida. Tanto es así que ya están a la venta las 18 viviendas (con garaje y trastero), además de un local comercial que también espera inquilino, que conforman esta promoción de la constructora Cavidel, bautizada como Edificio San Martín, en la que tienen cabida pisos de dos y tres dormitorios, con precios que parten desde los 360.000 euros (sin IVA).

De manera que si todo va bien, y se cumplen los respectivos plazos que manejan los promotores, los dos edificios señoriales de la calle San Martín recibirán a sus primeros inquilinos y habitantes en un plazo de «dos años».

Después Ahora Estado actual de la fachada de los números 4 y 6 de la calle San Martín e infografía del futuro residencial. J. C. C. y Cavidel

«Tenemos ya el proyecto y todas las licencias y la idea es comenzar en octubre los trabajos de vaciado del interior, salvaguardando los forjados de la estructura interna y la fachada -todos los elementos catalogados-, para iniciar a continuación la rehabilitación completa del edificio», explica el empresario Raúl Martín (Navisthal), dueño del histórico inmueble del número 14, quien anticipa que su interior, que permanece deshabitado desde un lejano 1998, acogerá «23 apartamentos turísticos de lujo de diferentes dimensiones, que estarán completamente domotizados y alimentados por energía procedente de placas solares, y un local que presumiblemente se destinará a uso hostelero».

El palacete, cuya construcción atribuyen algunos historiadores al secretario Alonso Arias, y otros al impresor Cristóbal Lasso de la Vega (siglos XVI y XVII), acogió en sus entrañas durante decenios la popular bodega El Sifón (en origen Villa Carmen), cuyas entrañas conserva singular arcadas de piedra -este espacio será el reservado a un posible uso hostelero-, hasta su cierre en 1998. Aquel año se desalojó el inmueble y hubo que esperar a 2011 para que fuera declarado en ruina (el 18 de marzo de 2011).

El palacete conservará la bodega original, que estuvo en funcionamiento hasta hace 27 años, con vistas a recuperar su uso hostelero

Después el histórico inmueble pasó por diversas manos hasta llegar a finales del año pasado a manos del empresario de origen segoviano Raúl Martín, titular también de otros bloques rehabilitados y abiertos como apartamentos turísticos en la esquina de Platerías con la plaza del Ochavo (la cuna de San Pedro Regalado) y en el número 38 de Claudio Moyano. Justo antes llegó a aprobarse un proyecto fallido (de otra promotora) para reconstruirlo para habilitar once viviendas.

El número 14 de la calle San Martín, tal y como aprobó ayer el Ayuntamiento a través de su Junta de Gobierno, albergará 23 apartamentos turísticos (16 viviendas, 4 apartamentos y 3 despachos) y el citado local de la bodega en la planta de calle. Verá la luz, en principio, en 2027.

Y a ochenta metros calle abajo, frente a la entrada de la iglesia de San Martín, en los números 4 y 6, un edificio construido en el siglo XIX y que albergó a sus últimos vecinos en 2007, los obreros han comenzado a trabajar en su interior, vaciado años atrás, ya que en este caso la catalogación de este inmueble se ceñía a sus fachadas de San Martín y Moros, con vistas a la entrega de sus viviendas (ya en comercialización) en un plazo de dos años.

Un deseo incumplido

Ampliar Interior del edificio (solo se conservan las fachadas) de los números 4 y 6 de San Martín, visto desde la calle de Los Moros. J. C. C.

El inmueble estuvo habitado hasta un lejano 27 de mayo de 2007, cuando el derrumbe de una pared medianera de la parte posterior (la de la calle de los Moros), obligó a desalojar a sus vecinos. «Espero que podamos volver cuanto antes, aunque no las tengo todas conmigo», suspiraba entonces una de sus últimas inquilinas. Nunca volvió. El interior del inmueble sería finalmente demolido en 2012 y su fachada permaneció sujeta por andamios que ocupaban la acera hasta que tres años después el Ayuntamiento requirió a la propiedad para que la apeara, como así hizo, desde el interior.

Distintos proyectos fallidos intentaron recuperar el inmueble hasta la aprobación definitiva del actual, de manos de Cavidel, que acaba de iniciar los trabajos de reconstrucción del interior del antiguo edificio, que conservará sus fachadas catalogadas y en el que tendrán cabida 18 viviendas «de lujo», de 2 y 3 dormitorio; además de 43 plazas de garaje, 18 trasteros y un local comercial.