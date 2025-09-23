El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Intersección entre las calles Cometa y de la Cosmología, donde se levantarán los bloques. Google Maps

Valladolid

El Ayuntamiento da luz verde a dos bloques con 94 viviendas en Los Santos-Pilarica

El alcalde destaca que en lo que va de legislatura ya se han concedido 1.112 licencias

El Norte

El Norte

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:19

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento dio este martes luz verde a la construcción de 94 viviendas en Los Santos-Pilarica, que se levantarán en dos bloques perpendiculares en torno a las calles de la Cosmología y del Cometa, y que contarán con un garaje para 106 vehículos, 94 trasteros, pista de padel y zonas de juegos infantil.

Con estas licencias, según resaltó el alcalde de Valladolid en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, en lo que va de legislatura ya se han concedido 1.112 licencias para nuevas viviendas, dato que pone de manifiesto el «compromiso» y la «sensibilidad» del equipo de Gobierno que, de la mano de la Junta de Castilla y León, está facilitando el acceso de los jóvenes a la vivienda en régimen de alquiler.

El solar donde se llevará a cabo la intervención cuenta con una superficie de 15.330 metros cuadrados. La planta sótano estará destinada al estacionamiento de 106 vehículos y a 94 trasteros vinculados a las viviendas, con accesos peatonales y rodados a través de la calle Universo. La distribución residencial se organiza en once viviendas en planta baja, quince por planta entre la primera y la quinta altura, y ocho más en la planta ático.

