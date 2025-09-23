El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Detalle del plano a la altura del vivero, donde se instalará el semáforo y desembocan los ciclocarriles. El Norte

El carril bici a Zaratán incluirá dos tramos de ciclocarril por la calzada y otro semáforo junto al vivero

El Ayuntamiento de Valladolid adjudica la obra de la primera fase de la conexión ciclista y peatonal hasta Fuente Berrocal y La Galera

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:59

Son dos conexiones cortas. Apenas 1,2 kilómetros hacia Zaratán y 1,45 hacia Fuensaldaña. Y sin embargo son dos pasos importantes para acercar el ... alfoz hacia la capital y para propiciar nuevos modos de movilidad entre los diferentes núcleos y urbanizaciones. Especialmente en el caso de Zaratán, que ya tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento de Valladolid para poder instalar dos estaciones de Biki en el municipio, con 22 anclajes de bicis eléctricas. Zaratán ha acondicionado recientemente las dos aceras que recorren el camino del Prado desde el cruce bajo la A-62 hasta la entrada del pueblo. Ha recolocado los adoquines levantados por las raíces y ha pintado media acera de morado peatonal y media, de verde ciclista, en cada sentido.

