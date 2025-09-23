El carril bici a Zaratán incluirá dos tramos de ciclocarril por la calzada y otro semáforo junto al vivero

Son dos conexiones cortas. Apenas 1,2 kilómetros hacia Zaratán y 1,45 hacia Fuensaldaña. Y sin embargo son dos pasos importantes para acercar el ... alfoz hacia la capital y para propiciar nuevos modos de movilidad entre los diferentes núcleos y urbanizaciones. Especialmente en el caso de Zaratán, que ya tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento de Valladolid para poder instalar dos estaciones de Biki en el municipio, con 22 anclajes de bicis eléctricas. Zaratán ha acondicionado recientemente las dos aceras que recorren el camino del Prado desde el cruce bajo la A-62 hasta la entrada del pueblo. Ha recolocado los adoquines levantados por las raíces y ha pintado media acera de morado peatonal y media, de verde ciclista, en cada sentido.

Ahora es el Ayuntamiento de Valladolid el que acomete su parte. El proyecto lo han redactado los técnicos municipales y «contempla un carril de 1.220 metros de longitud y 2,40 de anchura en doble sentido, acompañado de una acera peatonal de 4 metros», explicaba el Ayuntamiento en una nota de prensa. La Junta de Gobierno ha aprobado este proyecto y el expediente de contratación de las obras, «aprovechando la infraestructura que se ha hecho para conectar con el punto limpio, a la altura de la calle padre José Acosta. Es una inversión importante porque nos va a garantizar la extensión de Biki», recordaba el concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca.

Supone un presupuesto de 422.683 euros más IVA y la adjudicación de los trabajos debería resolverse con relativa rapidez, en torno a un par de meses. Si todo va bien, seis meses de trabajo deberían ser suficientes para rematar las obras.

La parte fácil de las obras, y la más compleja para los ciclistas, es precisamente la que une el término municipal de Valladolid con el de Zaratán, bajo la autovía. En la callejuela que desemboca en el vivero está prevista la instalación de un semáforo y un paso de cebra acompañado de un paso ciclista que conectará ambas aceras. Allí desembocarán dos ciclocarriles que ocuparán el lado derecho de la calzada. Desde Zaratán, entre el final de la glorieta y el nuevo semáforo. Y hacia Zaratán, desde el semáforo hasta pasada la autovía, para conectar con el carril bici de subida, en el lado derecho.

Zaratán es, junto con Arroyo de la Encomienda, la localidad más joven de la provincia, gracias al boom de nacimientos de los años 2006-2010. Bicicletas y patinetes se han incrementado notablemente en los últimos años, y apuntan a ir a más en los próximos, por lo que una conexión segura y adecuada es vital para la seguridad del tráfico en una zona, la del acceso a la autovía y la doble calzada que llega a la localidad y al centro comercial Equinoccio, en la que los coches circulan hasta a 90 km/h (limitada a 50 km/h en el tramo entre la autovía y el estadio).

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento ha adjudicado las obras del primer tramo de carril bici entre Valladolid y Fuensaldaña, que alcanzará las urbanizaciones de Fuente Berrocal. En este caso, desde la avenida de Gijón hasta el enlace con la A-62, justo antes de conectar con las urbanizaciones. Serán 12 meses de obras para crear un carril bici y una acera en una senda en la que hasta ahora no había un paso adecuado. «La intervención contempla la creación de un nuevo acceso a la red ciclista de la ciudad a través de la calle Parva de la Ría», explica el Ayuntamiento. Y allí conectará con el itinerario paralelo al Canal de Castilla.

Esta intervención conllevará la construcción de una nueva glorieta que permita ordenar el tráfico a la altura de la urbanización Salve Regina. Arbolado, iluminación y mobiliario urbano completan una obra que recae en la empresa FTC Obras y Energía por un monto de 2,09 millones de euros, IVA incluido.