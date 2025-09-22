El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Cartel que anuncia el cierre por jubilación de Darío Mehrgut, el veterano comercio de moda situado al inicio de la calle López Gómez.

Cartel que anuncia el cierre por jubilación de Darío Mehrgut, el veterano comercio de moda situado al inicio de la calle López Gómez. J. Sanz

Valladolid

La calle López Gómez pierde dos comercios veteranos y suma 14 de sus 54 locales vacíos

El inminente cierre por jubilación de Darío Merhut sucede al de la perfumería Odoris en una vía en la que ganan terreno los negocios de estética y salud

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 06:45

La recuperación del último ala que permanecía vacío de las antiguas galerías de alimentación de la calle López Gómez, reconvertida en un aparcamiento público de ... bicicletas, no puede ocultar los problemas que atraviesa esta arteria histórica en lo que al comercio se refiere y que este mismo mes perderá a otro de sus negocios históricos, como es la tienda de moda Darío Mehrgut, que bajará la persiana el 30 de septiembre por la jubilación de su propietario.

