Una usuaria saca su bici del nuevo parkibicis habilitado en la antigua sala de exposiciones del aparcamiento de la plaza del Milenio. Aida Barrio

Valladolid suma 12.000 usuarios de 'bikis' de alquiler y alcanza las 700 plazas de aparcabicis cubiertos

Los últimos parkibicis recuperan parte de las galerías de López Gómez, donde se habilitará antes de fin de año un servicio para repartidores, y la sala de exposiciones del aparcamiento del Milenio

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:46

Eran dos espacios muertos, que en su día tuvieron su uso, muy residual en el caso de la sala de exposiciones del aparcamiento subterráneo de ... la plaza del Milenio y mucho más popular en el de los últimos pasadizos de las galerías de la calle López Gómez (cerradas en 2016). Los dos locales acaban de recuperarse ahora como modernos aparcamientos para bicicletas, con capacidad para albergar 56, que se suman a la red de 'parkibicis', que así se llaman, que alcanza los 700 en la actualidad.

Espacios grises

