Valladolid suma 12.000 usuarios de 'bikis' de alquiler y alcanza las 700 plazas de aparcabicis cubiertos

Eran dos espacios muertos, que en su día tuvieron su uso, muy residual en el caso de la sala de exposiciones del aparcamiento subterráneo de ... la plaza del Milenio y mucho más popular en el de los últimos pasadizos de las galerías de la calle López Gómez (cerradas en 2016). Los dos locales acaban de recuperarse ahora como modernos aparcamientos para bicicletas, con capacidad para albergar 56, que se suman a la red de 'parkibicis', que así se llaman, que alcanza los 700 en la actualidad.

Este sistema, eso sí, «aún está muy infrautilizado», con tan solo 353 usuarios en la actualidad, la mitad de las plazas ofertadas, según ha reconocido este jueves el gerente de Auvasa, Eduardo Cabanillas, quien ha anunciado que los técnicos municipales trabajan para «reubicar distintos aparcabicis y reforzar los puntos más demandados para impulsar su uso». Este sistema entró en funcionamiento con los primeros espacios acristalados en la vía pública el 13 de enero de 2023.

Mucho más demanda suma en la actualidad el sistema público de alquiler de bicicletas Biki. En su caso, y fruto de una oferta (en vigor hasta el 30 de septiembre) que permite registrarse por un euro para poder utilizar las bicis mecánicas, acaba de alcanzar esta misma semana los 12.000 usuarios (700 más a lo largo del presente mes). Eso supone un «hito» para este sistema, inaugurado el 1 de febrero de 2023, que a día de hoy alcanza al 4% de la población de la capital (300.618 habitantes). ESo supone que 1 de cada 25 vecinos utiliza habitualmente las bicis de préstamos mecánicas y eléctricas.

Los aparcabicis tan solo cuentan con 353 usuarios habituales y están ocupados al 50% de su capacidad

Pero este jueves, en el marco de la semana europea de la movilidad, que culminará el próximo lunes (día 22), con el tradicional cierre al tráfico del centro, en el perímetro de la zona de bajas emisiones (ZBE), tocaba inaugurar, con más de un año de retraso, los dos nuevos espacios bajo techo del sistema de aparcamientos de bicicletas, destinados por ahora a ciclistas particulares; pero a los que se sumarán, «entre octubre o noviembre, a lo sumo», según ha anticipado Eduardo Cabanillas, los repartidores, que contarán con un punto logístico de reunión, ya rehabilitado, en un segundo local de dos plantas, con entrada por la calle Arribas, que ocupará el último espacio sin uso de las galerías de López Gómez.

El parkibici de la calle López Gómez y detalle, debajo, de las herramientas para reparar las bicicletas. Aida Barrio

Las galerías en cuestión, que estuvieron en uso durante casi medio siglo hasta su clausura el 30 de noviembre de 2016, ya recuperaron en 2021 el ala situado del lado de los números pares de la calle López Gómez, que fue reconvertido en el actual Centro de Iniciativas Culturales Galerías Valladolid. Pero al otro lado de la calle, y fruto de un proyecto aprobado en un lejano 2022, y que debía ver la luz hace más de un año, quedaba pendiente el otro lado, conectado por un pasadizo, que ahora ha sido cegado, de las viejas galerías de alimentación.

Y es allí, con entrada por el número 17, donde ha abierto sus puertas hoy el nuevo parkibici, un espacio acristalado, al que se accede con el código individual de cada usuario (como en el resto de aparcabicis), que se ha tapiado para separarlo del otro ala que daba al acceso de la calle Arribas. En el primero, ya abierto, los ciclistas cuentan con 32 plazas de aparcamientos, incluidos cuatro para recargas de bicis o patinetes eléctricos y un sistema de 'estilo holandés' que permite dejar las bicicletas en dos alturas. El local ofrece, además, una torreta con herramientos e y bomba de aire para colgar y reparar las bicis y taquillas para depositar temporalmente objetos personales.

Ampliar El 'Hub Ciclologística', con entrada por la calle Arribas, que albergará el sistema de alquiler de bicis de reparto. J. S.

Y la otra parte del espacio, ahora tapiada para separlo, la que da a la calle Arribas, está también rehabilitada, en este caso ocupando dos plantas con ascensor, y luce el letrero naranja de 'Hub Ciclologística'. ¿Qué es eso? Pues se trata de un espacio destinado a ofrecer bicis de carga (también de Biki), solo tres por ahora, a empresas que precisen de este sistema para la entrega de mercancías. Allí los repartidores contarán con taquillas y espacios de almacenamiento e, incluso, con un pequeño taller y una sala, en la plaza baja, para planificar sus rutas. El gerente de Auvasa ha asegurado que la empresa municipal, a la espera de aprobar las tarifas de este sistema de reparto, confía en ponerlo en marcha «en octubre o, a lo sumo, en noviembre».

Y de vuelta al otro aparcabicis estrenado hoy (desde las 12:00 horas pueden utilizarse los dos), el situado en la primera planta del aparcamiento subterráneo de la plaza del Milenio, allí el local acristalado, que tuvo un uso efímero como sala de exposiciones, cuenta con el mismo sistema de acceso por código, un kit de herramientas y 20 plazas de anclajes tradicionales para dejar las bicicletas y cuatro puntos de recarga (estos, al igual que los de López Gómez, comenzarán a funcionar «en octubre»).

De manera que los parkibicis ofrecen en la actualidad tres espacios cerrados -López Gómez, Milenio y Plaza Mayor (en el aparcamiento)- y alcanzan las 700 plazas. La inversión para recuperar los dos últimos locales, y habilitar el 'Hub', ha alcanzado los 399.300 euros y ha visto la luz con más de un año de retraso. Su puesta en funcionamiento se anunció inicialmente para comienzos de 2024 y, ya en ese año, para abril de 2025. Los aparcabicis han abierto este 18 de septiembre y para el sistema de reparto habrá que esperar aún algunas semanas.

«Nosotros apostamos por una movilidad sostenibles y por eso tanto los aparcabicis como el sistema de alquiler y los nuevos carriles bicis continúan creciendo cada día en su número de usuarios», ha destacado el concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez, antes de destacar que los dos últimos parkibicis están situados en «puntos neurálgicos para facilitar los desplazamientos de los ciclistas».