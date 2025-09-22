¿Qué le pasa al comercio de López Gómez? «Internet y las jubilaciones nos están matando»

«No ha cambiado tanto el tipo de comercio, aunque es cierto que nos están ganando terreno los negocios de estética e imagen, simplemente es ... que vienen menos emprendedores por la falta de actividad económica», apunta la veterana responsable de Videosón, una tienda de música de toda la vida, María Dolores Tejero, que suma más de 45 años en activo en una calle López Gómez que, pese a continuar siendo una importante arteria comercial y de paso de la capital, suma un 25% de sus locales vacíos.

Tanto ella como la última, por ahora, responsable de la saga de tenderos de la tienda de ropa laboral El Triunfo (inaugurada en 1914), Sofía Muñoz, apuntan abiertamente como principales problemas de su calle, y del comercio en general, a «Internet y las jubilaciones (léase la falta de relevo generacional)». La última llevará el 30 de septiembre al cierre de la veterana tienda de moda para hombre Darío Mehrgut.

«Da un poco de pena ver tanto local cerrado, pero las ventas on line nos están matando», reitera María Dolores Tejero, quien recuerda cómo «antes era difícil encontrar aquí un establecimiento y ahora los ves vacíos durante años o que abren y cierran cada dos por tres».

«A nosotros nos gustó el local y la zona y en cuatro años hemos pasado de uno a cuatro trabajadores», destaca la peluquera Marina Pérez

Pero las veteranas comerciantes de López Gómez, que aún mantienen a su fiel clientela, defienden su labor de cercanía. «Aquí vemos a diario cómo se cumple eso de que 'esto es lo que pides y esto es lo que te traen'», destaca Sofía Muñoz antes de incidir en que, «al final, acaban aquí buscando lo que quieren porque saben que nosotros les aconsejamos o se lo encontramos». Y es que, añade la responsable de Videosón, «los consejos de música no los da internet».

Pero al igual que hay cierres en López Gómez, la calle también suma aperturas y nuevos negocios que prosperan. Es el caso de la peluquería Donde Álex, que abrió sus puertas en 2021 (ocupó un local por el que habían pasado distintas marcas en los últimos años). Allí trabaja Marina Pérez, quien señala que en su caso empezó trabajando una persona y «ahora somos cuatro». A ellos les va, confirma, «muy bien».

La peluquera defiende el valor y el potencial de esta calle. «Es una zona de mucho paso a la que quizás le falta espacio para los peatones», apunta antes de proponer abiertamente su peatonalización. En su caso particular, recuerda, les gustó «mucho el local y la zona». Y, concluye, «acertamos».

La calle López Gómez cuenta en la actualidad con 41 negocios abiertos, que serán cuarenta exactos cuando cierre Darío Mehrgut, y suma 13 locales cerradas a la espera de nuevos emprendedores.