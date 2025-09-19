El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Los ministros Óscar Puente, Isabel Rodríguez y Ana Redondo recorren las instalaciones del antiguo acuartelamiento.

Los ministros Óscar Puente, Isabel Rodríguez y Ana Redondo recorren las instalaciones del antiguo acuartelamiento. José C. Castillo
Valladolid

El Gobierno promoverá 200 pisos en el cuartel de La Rubia y el Ayuntamiento recuerda que cabrían 720

La ministra anuncia el inicio del proceso para crear una zona de vivienda asequible y Zarandona tilda de «suflé pinchado» el proyecto

J. Asua

J. Asua

Valladolid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:43

Vaya por delante que el proceso va para largo -«no me comprometo a dar fechas», acotó la responsable del Ejecutivo de Sánchez-, pero, al menos, ... ya está en marcha. El Gobierno central, a través de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este viernes en una visita al antiguo acuartelamiento de La Rubia, delimitado por el Paseo de Zorrilla, la Carretera de Rueda y la calle Sayago, la próxima promoción de 200 viviendas públicas «a precios asequibles» en parte de las casi once hectáreas de las viejas dependencias castrenses, en desuso desde 2015, cuando el Aalog-61 se trasladó a la base de El Empecinado, en Santovenia.

