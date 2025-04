El Gobierno se compromete a dar una solución a los cuarteles de La Rubia «antes de acabar la legislatura»

Marco Alonso Valladolid Jueves, 24 de abril 2025, 23:57 Comenta Compartir

El Consejo de Ministros aprobó en mayo de 2023 la transferencia del antiguo acuartelamiento de La Rubia a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), lo que generó expectativas sobre una pronta transformación residencial del terreno. Esta parcela, propiedad del Ministerio de Defensa y que ya había sido ofertada sin éxito en dos subastas, parecía tener por fin un destino claro. Sin embargo, casi dos años después de ese acuerdo entre organismos estatales —de Defensa al Ministerio de Vivienda—, el proceso sigue paralizado. Con la meta de arrojar luz sobre este tema, el salón de actos del Escuela Técnica Superior de Arquitectura albergó ayer una mesa redonda en la que los principales actores en este asunto comentaron, ante medio centenar de vecinos y estudiantes, el momento por el que atraviesa esta iniciativa.

Uno de los participantes en la mesa, organizada por la Asociación Vecinal La Rubia, fue el portavoz de Vivienda del Grupo Socialista en el Senado, Javier Izquierdo, quien aseguró en declaraciones previas a su intervención que el proyecto no está guardado en un cajón, ni mucho menos. «Hay un compromiso de que antes de acabar esta legislatura vamos a empezar a ver cosas allá. Desde luego, esta es de las actuaciones que son prioritarias para el Gobierno de España, porque es una operación que está muy integrada en la ciudad, que ya está contemplada en el Planeamiento General. No requiere toda la parafernalia que, a veces, implica un desarrollo urbanístico en el que, prácticamente, hay que empezar de cero. Aquí hay muchas cosas hechas», apuntó Izquierdo, quien culpó al PP del parón. «Esto estaba incorporado en el decreto Ómnibus, el Partido Popular votó en contra y, entonces, eso no salió adelante. Y en el segundo, en el que solo se incorporaron las pensiones, en el proceso de la negociación se decidió separar una parte más social. Lo cierto es que hoy, si hubieran apoyado ese decreto en un primer momento, el SEPES sería la titular de los suelos y ya estaríamos en fases de desarrollo, de planeamiento y de los instrumentos de gestión que son necesarios para poner en marcha esa operación», apuntó Izquierdo.

El portavoz socialista de Vivienda en el Senado recalcó que «lo realmente importante es que la prioridad ya no se marca desde los intereses de la política del Ministerio de Defensa, sino que el objetivo primordial para el desarrollo es la política de vivienda protegida y, por tanto, la construcción de vivienda asequible, en este caso, en Valladolid en unos espacios que cuentan con 60.000 metros cuadrados», añadió.

El experto en patrimonio militar Federico Camerin explicó ejemplos de éxito de integración de terrenos militares en otros lugares y como portavoz de la asociación vecinal, Manuel Iglesias, recalcó que lo único que ansían los vecinos es que la ciudad recupere esos metros cuadrados olvidados tras un muro. «Solo quereremos que esos terrenos que están abandonados regresen a la ciudad para que haya una comunicación entre la carretera de Rueda y el Paseo de Zorrilla. Nos gustaría que eso se urbanice y se parcele para cambiar las ratas que pasean por allí por zonas de espacio verde y viviendas. Nuestro soterramiento son los cuarteles de La Rubia», apuntó Iglesias.

A la cita también acudió el concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, quien se mostró esperanzado en la recuperación de esta zona. «Se hacen muchos anuncios por parte del Gobierno de la promoción de miles de viviendas, que son necesarias dentro de la escasez que tenemos en el país y que hoy por hoy son una de las preocupaciones fundamentales de familias, jóvenes y mayores. Esperamos que esos anuncios no sean un brindis al sol y que esta zona tenga un desarrollo residencial que aporte valor a la ciudad y vaya en aras a todas las medidas que estamos impulsando tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta de Castilla y León», concluyó el concejal.

Temas

La Rubia