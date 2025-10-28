La operación para transformar la nave del Val en un laboratorio digital en Barrio España concluirá diez años después

Diez años van a ser necesarios para que el proyecto de recuperación de la nave que acogió de forma provisional el mercado del Val vea ... la luz a comienzos del año que viene. Para entonces, sin fecha concreta, todo apunta a que estará listo este cajón de chapa y cristal de 700 metros cuadrados destinado a albergar un «laboratorio puntero para la creación de contenidos digitales» y que se encuentra situado en una amplia parcela ya ajardinada en el número 3 de la calle Valle de Arán, junto a la Cámara de Contratistas, en el Barrio España.

El Ayuntamiento ha dado este martes el paso definitivo para finiquitar este proyecto con la aprobación en su Junta de Gobierno del último de los seis lotes, con un coste total de 1.687.498 euros, para completar el equipamiento de este espacio, cuyo interior, ya acondicionado, permanece aún vacío desde que concluyeran las obras de rehabilitación y acondicionamiento del exterior a finales del año pasado.

Este lote corresponde a la adquisición de una cúpula de fotogrametría, adjudicada por 120.395 euros a la firma Ophion Studios, cuya instalación deberá completarse en «un plazo máximo de tres meses desde la firma del contrato». Y el mismo tiempo es el que recibieron las distintas empresas adjudicatarias de los cinco lotes anteriores, incluido el del mobiliario, además de la habilitación de un plató, pantallas...., cuando se rubricaron sus contratos a finales de septiembre.

Ampliar Exterior del recinto que alberga la antigua nave del Val destinada a acoger un laboratorio digital. J. S.

De manera que el Ayuntamiento, una vez dado el último paso administrativo, fija el comienzo del año que viene para que muebles y equipamiento tecnológico llenen el interior y que el Laboratorio de tecnológico de contenidos digitales de Castilla y León o 'Tech Lab', que así se llama, pueda abrir sus puertas diez años después de que los industriales del mercado del Val, que lo ocuparon en la plaza de Poniente entre 2013 y 2016, con motivo de las obras de rehabilitación del edificio histórico, lo abandonaran para regresar a sus puestos el 30 de noviembre de aquel 2016.

Un reguero de pasos administrativos

Para llegar al punto actual, y a la futura apertura del laboratorio, el camino no ha sido sencillo y ha ido sumando una serie de costes que eleva el presupuesto global para dar vida a la nave hasta los 2,9 millones de euros desde su adquisición en 2013 (423.675 euros) y su posterior desmontaje y traslado entre 2017 y 2018 (164.814) hasta su adecuación interior en 2020 (288.245) y el posterior acondicionamiento de la parcela , a finales de 2024 (310.978).

A esta lista de inversiones hay que sumar las aprobadas en este 2025, con la citada partida de 1.687.755 euros, destinada a los cinco lotes de equipamiento y al sexto para el mobiliario, y una a mayores de 36.257 para el sistema de seguridad y videovigilancia que custodiará el laboratorio y su «puntero -y caro- equipamiento».

¿Qué uso tendrá este 'Tech Lab' -léase Laboratorio Tecnológico, de sus siglas en inglés-? Pues el nuevo espacio de titularidad municipal, con distintas aportaciones de la Junta, está destinado a «emprendedores locales y nacionales del sector digital y de videojuegos» y servirá a su vez como «lugar de formación y apoyo a 'estudios indie' y 'start up'». A disposición de todos ellos se pondrá «un equipamiento audiovisual e informático de alto rendimiento» que de otro modo, según apuntan fuentes municipales, «no podrían utilizar o costear».

Verá la luz, si todo va bien, durante los primeros meses de 2026, diez años después de que los industriales del Val lo abandonaran después de pasar tres años en él cuando se instaló en mitad de los jardines de Poniente.